MELELLA EN MODO RECREO: PASEO EN EL PARQUE NACIONAL MIENTRAS LA PROVINCIA SE HUNDE EN LA CRISIS

En una postal que expone con crudeza el contraste entre la realidad y la gestión, el gobernador Gustavo Melella fue visto en las últimas horas paseando en el Parque Nacional Tierra del Fuego, mientras la provincia atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia.

Lejos de transmitir señales de conducción en un contexto crítico, la imagen del mandatario en un ámbito recreativo genera indignación en distintos sectores, que observan cómo los problemas estructurales se profundizan sin respuestas concretas.





La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino es hoy uno de los puntos más sensibles: deuda millonaria, prestaciones recortadas y afiliados que denuncian la falta de cobertura en servicios esenciales. A esto se suma un escenario financiero alarmante en la provincia, con déficit creciente y serias dificultades para sostener el funcionamiento del Estado.





En ese marco, ya no se trata de especulaciones: dentro del propio ámbito político y sindical comienza a instalarse con fuerza la posibilidad de que los salarios estatales vuelvan a pagarse en cuotas, una señal clara del deterioro de las cuentas públicas.





Como si fuera poco, el conflicto por el puerto de Ushuaia —intervenido por Nación— continúa sin resolución, evidenciando una preocupante falta de reacción del Gobierno provincial frente a decisiones que impactan directamente en la autonomía y la economía local.





El contraste es evidente: mientras la provincia acumula problemas en salud, finanzas y gestión, el gobernador elige mostrarse en una actividad recreativa. No se trata de cuestionar un momento personal, sino de lo que representa políticamente en un contexto donde miles de fueguinos enfrentan incertidumbre, recortes y un Estado que parece cada vez más ausente.





La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿hay conducción real frente a la crisis o simplemente se la deja avanzar?



