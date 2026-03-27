Escándalo millonario en TDF: tarjeta corporativas sin control, silencio del tribunal de cuentas y responsables que hoy siguen en el poder

La gravedad no está solo en el uso de la tarjeta, sino en lo que vino después: nada. Ni auditorías públicas, ni informes, ni objeciones posteriores. Durante cuatro años, el organismo que debía controlar el gasto estatal optó por el silencio.





Ese dato es central: el Tribunal no puede alegar desconocimiento. Había advertido la irregularidad. Sabía del riesgo. Y aun así no intervino.





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