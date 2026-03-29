HOMBRE ASESINADO DE DOS DISPAROS EN EL PECHO

Un violento crimen conmociona a Río Grande tras un hecho ocurrido durante la madrugada en una vivienda del barrio José Hernández, donde una reunión entre tres hombres terminó en tragedia.

El episodio se registró en un domicilio ubicado sobre calle Los Indios, lote 66, en un sector de reciente asentamiento. Allí, según las primeras reconstrucciones, los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató una fuerte discusión por motivos que aún no fueron esclarecidos.





En ese contexto, uno de los presentes se retiró momentáneamente del lugar y regresó minutos después portando un arma de fuego calibre .22. Fue entonces cuando efectuó al menos dos disparos contra Gabriel Osvaldo Sánchez (47), impactándolo en el pecho y provocándole la muerte en el acto.





La víctima era un ex agente del Servicio Penitenciario Provincial, quien había sido cesanteado años atrás.





Sospechas de premeditación