HOMBRE ASESINADO DE DOS DISPAROS EN EL PECHO

Crimen en Rio Grande: un hombre fue asesinado a tiros tras una discusión. Hay dos detenidos y sospechan que el ataque fue premeditado.
Un violento crimen conmociona a Río Grande tras un hecho ocurrido durante la madrugada en una vivienda del barrio José Hernández, donde una reunión entre tres hombres terminó en tragedia.
El episodio se registró en un domicilio ubicado sobre calle Los Indios, lote 66, en un sector de reciente asentamiento. Allí, según las primeras reconstrucciones, los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se desató una fuerte discusión por motivos que aún no fueron esclarecidos.
En ese contexto, uno de los presentes se retiró momentáneamente del lugar y regresó minutos después portando un arma de fuego calibre .22. Fue entonces cuando efectuó al menos dos disparos contra Gabriel Osvaldo Sánchez (47), impactándolo en el pecho y provocándole la muerte en el acto.
La víctima era un ex agente del Servicio Penitenciario Provincial, quien había sido cesanteado años atrás.
Sospechas de premeditación
Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es la situación de las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda, propiedad de Omar Rodríguez (56).
Según se pudo establecer, los dispositivos se encontraban inhabilitados al momento del hecho, ya que les habían retirado las memorias de almacenamiento. Este elemento alimenta la hipótesis de una posible planificación previa del crimen.
No obstante, personal policial logró recuperar imágenes parciales que permitieron identificar a las personas presentes en el lugar, aunque no registran el momento exacto del ataque, a pesar de que una de las cámaras se encontraba dentro de la casa.
Detenidos y causa en curso
Por el hecho, permanecen detenidos Héctor Rubén Machado (49), sindicado como el presunto autor de los disparos, y el propietario de la vivienda, Omar Rodríguez.
Ambos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N°3, que interviene en la causa y avanza en la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades penales.
El caso continúa en plena etapa investigativa, mientras se intenta reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer si hubo participación o encubrimiento por parte de terceros.
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