CAMIONEROS SE DECLARAN EN ALERTA “POR LAS DUDAS” Y AMENAZAN CON AFECTAR UN SERVICIO ESENCIAL

Camioneros amenazan con parar la recolección en Ushuaia sin conflicto real. Críticas por una medida basada en hipótesis.

En una decisión que genera fuerte polémica, el Sindicato de Camioneros de Tierra del Fuego resolvió declararse en estado de alerta y movilización en Ushuaia por una situación que, hasta el momento, no pasó del plano de la Hipótesis.

El argumento central del gremio es la “incertidumbre” frente a una posible falta de fondos del Municipio para sostener el servicio de recolección. Sin embargo, no existen confirmaciones oficiales de atrasos salariales, ni recortes efectivos, ni interrupciones del servicio que justifiquen una medida de esta magnitud.

En ese contexto, la reacción sindical aparece, cuanto menos, desproporcionada.

El “por las dudas” como método



La lógica que plantea el gremio es clara, pero difícil de sostener: ante la posibilidad de que algo ocurra, se avanza con una medida de presión que ya pone en jaque un servicio esencial. No hay conflicto consumado. No hay salarios impagos confirmados. No hay decisiones formales de recorte.



Pero sí hay una advertencia de paro.

El problema de este enfoque es evidente: instalar un escenario de crisis antes de que exista, con el costo directo sobre los vecinos. La recolección de residuos no es un servicio menor. Su interrupción impacta de inmediato en la salud pública y en la vida cotidiana de toda la ciudad.

En ese marco, utilizar la amenaza de paralización como respuesta preventiva debilita la legitimidad del reclamo y abre interrogantes sobre la verdadera intencionalidad de la medida.

Porque si todo se basa en lo que “podría pasar”, la discusión deja de ser seria y pasa a ser especulativa.

Es cierto que el propio Municipio reconoció dificultades económicas y un contexto complejo. Pero entre reconocer una crisis y ejecutar recortes hay una distancia que, por ahora, no fue cruzada. Aun así, el gremio decidió avanzar.



La pregunta es inevitable: ¿Se trata de una defensa anticipada de los trabajadores o de una estrategia de presión que utiliza el “por las dudas” como excusa?

Vecinos como rehenes de un conflicto que no existe