(Vídeo) CORTOCIRCUITO Y PRINCIPIO DE INCENDIO GENERARON UN CORTE DE LUZ EN USHUAIA

0 0 31 marzo 2026 2026-03-31T08:34:00-03:00 Editar esta nota

Cortocircuito y principio de incendio en Ushuaia provocaron un corte de luz en Karukinka Norte y Anuka.

El hecho ocurrió en la intersección de Karukinka Norte y Anuka. Un desperfecto en el cableado provocó un principio de incendio y dejó sin servicio eléctrico a varios sectores.
Un cortocircuito en el tendido eléctrico generó un principio de incendio y provocó un corte de energía en distintos sectores de Ushuaia durante la jornada de ayer.

El hecho se registró en la intersección de las calles Karukinka Norte y Anuka, donde vecinos advirtieron la presencia de chispazos y humo provenientes del cableado.

Como consecuencia del desperfecto, se produjo la interrupción del suministro eléctrico en parte de la zona, generando inconvenientes para los residentes del sector.

Si bien no se reportaron personas heridas, la situación generó preocupación entre los vecinos ante el riesgo que implicaba el principio de incendio en plena vía pública.

El episodio vuelve a poner en foco el estado de la infraestructura eléctrica en algunos sectores de la ciudad, donde este tipo de fallas no es un hecho aislado y suelen derivar en cortes repentinos del servicio.

Se aguardaba la intervención del personal correspondiente para normalizar la situación y evaluar los daños ocasionados.

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Cronicas Fueguinas: (Vídeo) CORTOCIRCUITO Y PRINCIPIO DE INCENDIO GENERARON UN CORTE DE LUZ EN USHUAIA
(Vídeo) CORTOCIRCUITO Y PRINCIPIO DE INCENDIO GENERARON UN CORTE DE LUZ EN USHUAIA
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