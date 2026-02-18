Ushuaia: detuvieron a un hombre ebrio tras agredir a policías e increpar a transeúntes

Ushuaia: detuvieron a un hombre ebrio tras agredir a policías e increpar a transeúntes. Ocurrió en Prefectura Naval y Don Bosco.

El hecho ocurrió en la intersección de Prefectura Naval y Don Bosco. El sujeto, de 31 años, fue aprehendido por flagrancia y quedó a disposición de la Justicia.
Personal de la Comisaría Segunda de la Policía Provincial detuvo este martes 17 de febrero a un hombre en la ciudad de Ushuaia tras protagonizar un incidente en la vía pública mientras se encontraba en estado de ebriedad.

El procedimiento se realizó en la intersección de las calles Prefectura Naval y Don Bosco, luego de que los efectivos advirtieran que Sergio Gatica, de 31 años, gritaba e increpaba a transeúntes que circulaban por el sector.

De acuerdo con fuentes oficiales, al intentar calmar la situación, el individuo reaccionó de manera agresiva contra el personal policial, a quienes insultó y agredió físicamente. Ante esta conducta, los agentes procedieron a su inmediata aprehensión en el marco de un procedimiento por flagrancia.

En el hecho intervino el Ministerio Público Fiscal de turno, que avaló el accionar policial conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 792.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes y el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras se avanza con las actuaciones procesales.

Ushuaia: detuvieron a un hombre ebrio tras agredir a policías e increpar a transeúntes
