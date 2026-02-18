Paro general mañana: sindicatos de Tierra del Fuego se suman y Sutef confirmó adhesión

La CGT realizará mañana un paro general nacional. En Tierra del Fuego adhieren gremios y Sutef confirmó suspensión de clases por la reforma laboral.

La huelga nacional convocada por la CGT coincidirá con el debate de la reforma laboral en Diputados. En la provincia habrá suspensión de clases y fuerte impacto en servicios.
La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará mañana un paro general nacional que coincidirá con el tratamiento del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados. A la medida se sumaron sindicatos de Tierra del Fuego.

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina anunció su adhesión a la huelga, por lo que no habrá clases en establecimientos públicos de la provincia. La medida se enmarca en el rechazo sindical a distintos puntos de la iniciativa oficial vinculados a condiciones laborales y derechos de los trabajadores.

Distintos gremios estatales y del sector servicios anticiparon su participación, lo que provocará una reducción significativa de la actividad administrativa y comercial en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

A nivel nacional, la protesta será sin movilización, pero contará con alto acatamiento debido a la adhesión de los sindicatos del transporte, que ya adelantaron una participación total. Esto podría afectar vuelos, colectivos, trenes y el transporte de cargas.

Desde la central obrera sostienen que el proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, mantiene artículos considerados conflictivos, especialmente los vinculados a condiciones laborales y remuneraciones por licencias médicas.

La huelga marcará el cuarto paro general contra la administración de Javier Milei, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical.

