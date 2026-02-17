Condenan a camionero a 5 años de prisión por intentar ingresar más de 10 kilos de cocaína por el paso San Sebastián

El Juzgado Federal de Río Grande condenó a cinco años de prisión efectiva a Luis Adrián Mompardo, hallado responsable del delito de contraba...

La Justicia Federal de Río Grande dictó la pena tras un acuerdo con la fiscalía. El conductor había sido detenido en octubre con cocaína y pastillas de éxtasis ocultas en su camión de transporte.

El Juzgado Federal de Río Grande condenó a cinco años de prisión efectiva a Luis Adrián Mompardo, hallado responsable del delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa, luego de intentar ingresar al país más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de éxtasis a través del paso fronterizo San Sebastián.

El hecho ocurrió el 6 de octubre del año pasado, cuando personal de la Aduana y de la Gendarmería Nacional detectó la droga oculta dentro de un camión de transporte que conducía el imputado, oriundo de la provincia de Buenos Aires.
La investigación estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, dirigida por el fiscal federal Marcelo Rapoport, con la colaboración de la auxiliar fiscal María Eugenia Rasuk. Durante el proceso judicial se incorporaron escuchas telefónicas que, según la acusación, evidenciaron la intención del conductor de evadir los controles aduaneros.

El fiscal sostuvo que la sustancia tenía como destino su distribución y comercialización en la ciudad de Río Grande. Tras el operativo, Mompardo fue formalmente imputado y permaneció 90 días en prisión preventiva. Posteriormente, la jueza federal Mariel Borruto intervino en el trámite que concluyó en un acuerdo pleno entre la fiscalía y la defensa, homologado por el tribunal, lo que permitió resolver la causa en un plazo aproximado de cinco meses.

Además de la pena de prisión, el condenado fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos. También se ordenó el decomiso de su teléfono celular y la destrucción de la droga incautada.

