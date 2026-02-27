Catena tildó de “humillante” la oferta salarial y ratificó el plan de lucha docente

Frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Horacio Catena, rechazó con dureza la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial y la calificó como “una condición de humillación”.

El dirigente cuestionó que la oferta pretenda extenderse durante seis meses “mientras el costo de vida continúa en ascenso y el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sincera los índices de inflación”. Según sostuvo, los datos oficiales confirman la pérdida sostenida del poder adquisitivo docente.





Críticas a la política educativa y la infraestructura





Catena también apuntó contra lo que definió como una “doble vara oficialista”, al cuestionar la promoción mediática de las escuelas de verano mientras —según denunció— se precariza a quienes trabajan en esos espacios.





“Queda bien mostrar las escuelas de verano, pero son compañeras y compañeros que no tuvieron otra opción que agarrar un trabajo más”, expresó.





En la misma línea, enumeró problemas estructurales en establecimientos educativos de la provincia: falta de agua, deficiencias en calefacción, cortes de energía eléctrica y falencias en comedores escolares. Para el titular del gremio, la preocupación oficial por el normal dictado de clases resulta “puro cinismo” si no se garantizan condiciones básicas.





Defensa de programas socioeducativos





El referente sindical también cuestionó el cierre de programas socioeducativos, al considerar que no se trata de “adornos”, sino de herramientas fundamentales en contextos de crisis social.





Mencionó iniciativas culturales, deportivas y de acompañamiento que —según indicó— brindan oportunidades a jóvenes que no pueden acceder a propuestas privadas. Además, defendió la continuidad de políticas vinculadas a género y diversidad en el marco de la Educación Sexual Integral (ESI).





Plan de lucha y movilización





Catena destacó la rápida organización del sector docente para rechazar la oferta salarial y recordó el histórico acampe realizado hace diez años en el mismo lugar. “No hemos cambiado la bandera ni el discurso. Lo que estaba mal hace diez años está mal hoy”, afirmó.





En paralelo, cuestionó el avance de la reforma laboral en el Congreso nacional, a la que calificó como “un retroceso de 100 años”, y advirtió que cualquier modificación regresiva en el sector privado terminará impactando sobre los trabajadores estatales.





Finalmente, convocó a movilizarse a la Legislatura durante la apertura de sesiones para exigir “más plata para educación y menos para los negocios”, y ratificó la continuidad del plan de lucha iniciado con un paro provincial de 48 horas.





“Este plan no va a parar hasta que tengamos un salario digno y todos los compañeros y compañeras trabajando”, concluyó.