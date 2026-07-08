Mientras Río Grande inaugura un moderno Centro de Monitoreo, Ushuaia recién debate una ordenanza para habilitar radares y fotomultas

5 0 08 julio 2026 2026-07-08T03:00:00-03:00 Editar esta nota

Río Grande inauguró su Centro de Monitoreo mientras Ushuaia recién debate habilitar radares y fotomultas. Las diferencias entre ambos modelos.

La diferencia entre ambos municipios vuelve a exponer dos modelos de gestión tecnológica. Mientras Río Grande puso en marcha un sistema integral de videovigilancia, en Ushuaia el Concejo Deliberante recién comenzó a discutir el marco legal para incorporar controles electrónicos de tránsito.
La diferencia entre ambos municipios vuelve a exponer dos modelos de gestión tecnológica. Mientras Río Grande puso en marcha un sistema integral de videovigilancia, en Ushuaia el Concejo Deliberante recién comenzó a discutir el marco legal para incorporar controles electrónicos de tránsito.

La incorporación de tecnología aplicada a la seguridad urbana volvió a marcar un fuerte contraste entre las dos principales ciudades de Tierra del Fuego. Mientras el intendente Martín Perez presentó el nuevo Centro de Monitoreo Urbano de Río Grande, equipado con tecnología para coordinar emergencias, Defensa Civil, el servicio 147 y el seguimiento en tiempo real de más de 70 puntos estratégicos de la ciudad, en Ushuaia el debate recién comienza con un proyecto que busca habilitar la futura instalación de radares, cinemómetros y sistemas de fotomultas.

El Centro de Monitoreo presentado en Río Grande incorpora servidores, estaciones de monitoreo, almacenamiento de imágenes, videowall y software especializado que permitirá operar las 24 horas desde un único espacio. La inversión apunta a fortalecer la respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación de distintos servicios municipales, integrando herramientas tecnológicas para la gestión cotidiana de la ciudad.

En contraste, el proyecto impulsado por el concejal Nicolás Pelloli no prevé la instalación inmediata de equipos, sino que establece el marco normativo para que el Ejecutivo municipal pueda implementarlos en el futuro. La iniciativa contempla radares, cámaras y cinemómetros destinados a detectar infracciones de tránsito como exceso de velocidad, cruces de semáforos en rojo y otras faltas previstas por la normativa vigente.

La propuesta abrió nuevamente el debate sobre el rumbo que debería tomar la inversión tecnológica en Ushuaia. Diversos sectores recuerdan que desde hace varios años vecinos e incluso empresas especializadas acercaron iniciativas para desarrollar un sistema integral de videovigilancia y monitoreo urbano, similares a los implementados en otras ciudades del país. Sin embargo, esas alternativas no prosperaron y nunca llegaron a transformarse en una política pública.

La comparación entre Río Grande y Ushuaia deja al descubierto dos estrategias claramente diferenciadas respecto del uso de la tecnología. Mientras una ciudad ya invierte en infraestructura destinada al monitoreo, la prevención y la coordinación de emergencias, la otra recién comienza a debatir el marco legal para futuras fotomultas. El desafío para Ushuaia será demostrar que cualquier incorporación tecnológica responde a una política pública integral de seguridad y no únicamente al control de infracciones, una discusión que además reabre interrogantes sobre por qué propuestas similares impulsadas por vecinos y empresas especializadas durante los últimos años no fueron desarrolladas por la gestión municipal.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojulio 08, 2026

    muchachos uds pierden todas las intendencia y la gobernacion y el consejo

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  2. Anónimojulio 08, 2026

    El monitoreo y el estacionamiento medido ya lo entrego este gordo chanta, junto con Vuoto, Iriarte y esta manga de transeros. A Ushuaia Vision el monitoreo y el estacionamiento medido a Gonzalez y su socio.

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  3. Anónimojulio 08, 2026

    EN LA NOTA DONDE DICE: "el proyecto impulsado por el concejal Nicolás Pelloli no prevé la instalación inmediata de equipos, sino que establece el marco normativo para que el Ejecutivo municipal pueda implementarlos en el futuro." DEBE LEERSE, NOSOTROS HACEMOS LA NORMA Y LE DEJAMOS LAS MANOS LIBRES AL EJECUTIVO PARA QUE NEGOCIE (O SE ROBE) Y NOS TIRE UN HUESO !!

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  4. Anónimojulio 08, 2026

    !0 años de atraso de ushuaia en comparacion con grande.

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  5. Anónimojulio 08, 2026

    Impresentable pelolli

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Cronicas Fueguinas: Mientras Río Grande inaugura un moderno Centro de Monitoreo, Ushuaia recién debate una ordenanza para habilitar radares y fotomultas
Mientras Río Grande inaugura un moderno Centro de Monitoreo, Ushuaia recién debate una ordenanza para habilitar radares y fotomultas
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