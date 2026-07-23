Mientras miles de fueguinos no llegan a fin de mes, los funcionarios del Tribunal de Cuentas ya superan los $19,2 millones mensuales

8 0 23 julio 2026 2026-07-23T04:54:00-03:00 Editar esta nota

Los funcionarios del Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego ya cobran más de $19,2 millones mensuales.

La Caja de Previsión Social actualizó un 3,5% los coeficientes salariales provisorios de distintos escalafones de la administración pública. El mayor incremento impactó en los funcionarios del Tribunal de Cuentas, cuyo haber promedio mensual pasó de $18,6 millones a más de $19,2 millones.
La Caja de Previsión Social actualizó un 3,5% los coeficientes salariales provisorios de distintos escalafones de la administración pública. El mayor incremento impactó en los funcionarios del Tribunal de Cuentas, cuyo haber promedio mensual pasó de $18,6 millones a más de $19,2 millones.

El Tribunal de Cuentas vuelve a ubicarse entre los mejores salarios del Estado

La Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSPTF) aprobó una nueva actualización provisoria de los coeficientes salariales que repercute en distintos sectores de la administración pública provincial.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 71/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla una actualización del 3,5% para diversos escalafones alcanzados por el régimen de movilidad previsional.

El incremento más significativo corresponde a los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), cuyo haber promedio mensual pasó de $18.607.537,87 a $19.258.801,68, con aplicación desde junio de 2026 sobre la actividad salarial de mayo.

Más de 19 millones mensuales

Con esta actualización, el Tribunal de Cuentas vuelve a quedar entre los organismos con las remuneraciones más elevadas del Estado fueguino.

Mientras el salario promedio de gran parte de los trabajadores públicos continúa muy por debajo de esos valores y numerosos gremios reclaman recomposiciones para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, los funcionarios del organismo de control provincial ya perciben ingresos promedio superiores a los 19 millones de pesos mensuales.

La diferencia salarial vuelve a abrir el debate sobre la estructura de remuneraciones dentro del Estado y la brecha existente entre la conducción de algunos organismos y el resto de la administración pública.

También aumentan otros escalafones. La resolución aprobó además actualizaciones para otros sectores.

En el caso del personal de planta del Tribunal de Cuentas, el haber promedio pasó de $5.036.175,57 a $5.212.326,38.

Por su parte, el personal de la Caja de Previsión Social registró una actualización desde $3.266.155,81 hasta $3.380.908,78.

Todos los coeficientes fueron aprobados en forma provisoria, ya que deberán ser auditados posteriormente antes de su liquidación definitiva.

Habrá retroactivos

La normativa establece que las diferencias salariales deberán abonarse con efecto retroactivo al momento en que se produjo la variación salarial de los trabajadores activos.

Ese reconocimiento también alcanzará al Sueldo Anual Complementario (SAC) cuando corresponda. Posteriormente, la Unidad de Auditoría Interna y el propio Tribunal de Cuentas deberán verificar la correcta aplicación de los coeficientes antes de la liquidación definitiva de los haberes previsionales.
Análisis

El incremento vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Tierra del Fuego: la fuerte diferencia entre los salarios de los organismos de mayor jerarquía y los ingresos que perciben miles de empleados públicos provinciales y municipales.

Mientras sectores como la salud, la educación y distintas áreas del Estado continúan reclamando mejoras salariales para enfrentar el aumento del costo de vida, los funcionarios del Tribunal de Cuentas ya superan ampliamente los 19 millones de pesos mensuales, una cifra que contrasta con la realidad económica que atraviesa gran parte de la población fueguina.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 8
  1. Anónimojulio 23, 2026

    y bueno, esto va a explotar cuando los de abajo se levanten, los acomodados no van a hacer nada, prendan fuego la casa de gobierno!!!!!! Demuestren su descontento, si no tienen educacion, no tienen salud, no tienen servicios... que esperan?

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  2. Anónimojulio 23, 2026

    #RENUNCIAMELELLA

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  3. Anónimojulio 23, 2026

    que mierda estamos esperando? peronchos hijos de puta!

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  4. Anónimojulio 23, 2026

    CRONICAS, YA CANSAN , ES MÁS DE LO MISMO, SON DELINCUENTES CORRUPTOS QUE DEBERIAN ESTAR PRESOS, PERO ESTÁN ASOCIADOS AL PODER JUDICIAL. ASI QUE YA NO JODAN MAS CON LOS AUMENTOS DE ESTAS BASURAS

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  5. Anónimojulio 23, 2026

    Corruptos ladrones hdrmp

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  6. Anónimojulio 23, 2026

    Obvio el Tribunal de cuentas se encarga de tapar toda la corrupción en Ushuaia hay que mantenerlos contentos y millonarios

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  7. Anónimojulio 23, 2026

    Hay que hacer una marcha frente al Tribunal de chorros

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  8. Anónimojulio 23, 2026

    Se lo merecen! No sean envidiosos, ellos cumplen una función de contralor hiperimportante. Son funcionarios de máxima capacitación, probidad e idoneidad. Por eso ocupan esos cargos relevantes y la mayoría de ustedes no llegan a fin de mes porque no se capacitaron como ellos.

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Cronicas Fueguinas: Mientras miles de fueguinos no llegan a fin de mes, los funcionarios del Tribunal de Cuentas ya superan los $19,2 millones mensuales
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