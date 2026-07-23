Mientras miles de fueguinos no llegan a fin de mes, los funcionarios del Tribunal de Cuentas ya superan los $19,2 millones mensuales

Más de 19 millones mensuales





Con esta actualización, el Tribunal de Cuentas vuelve a quedar entre los organismos con las remuneraciones más elevadas del Estado fueguino.





Mientras el salario promedio de gran parte de los trabajadores públicos continúa muy por debajo de esos valores y numerosos gremios reclaman recomposiciones para recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, los funcionarios del organismo de control provincial ya perciben ingresos promedio superiores a los 19 millones de pesos mensuales.





La diferencia salarial vuelve a abrir el debate sobre la estructura de remuneraciones dentro del Estado y la brecha existente entre la conducción de algunos organismos y el resto de la administración pública.





También aumentan otros escalafones. La resolución aprobó además actualizaciones para otros sectores.





En el caso del personal de planta del Tribunal de Cuentas, el haber promedio pasó de $5.036.175,57 a $5.212.326,38.





Por su parte, el personal de la Caja de Previsión Social registró una actualización desde $3.266.155,81 hasta $3.380.908,78.





Todos los coeficientes fueron aprobados en forma provisoria, ya que deberán ser auditados posteriormente antes de su liquidación definitiva.





Habrá retroactivos





La normativa establece que las diferencias salariales deberán abonarse con efecto retroactivo al momento en que se produjo la variación salarial de los trabajadores activos.





Ese reconocimiento también alcanzará al Sueldo Anual Complementario (SAC) cuando corresponda. Posteriormente, la Unidad de Auditoría Interna y el propio Tribunal de Cuentas deberán verificar la correcta aplicación de los coeficientes antes de la liquidación definitiva de los haberes previsionales.

Análisis





El incremento vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Tierra del Fuego: la fuerte diferencia entre los salarios de los organismos de mayor jerarquía y los ingresos que perciben miles de empleados públicos provinciales y municipales.





Mientras sectores como la salud, la educación y distintas áreas del Estado continúan reclamando mejoras salariales para enfrentar el aumento del costo de vida, los funcionarios del Tribunal de Cuentas ya superan ampliamente los 19 millones de pesos mensuales, una cifra que contrasta con la realidad económica que atraviesa gran parte de la población fueguina.