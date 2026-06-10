Murió un hombre tras irrumpir en una vivienda y protagonizar una violenta pelea

Un hombre identificado como Pablo Guillermo Orellano falleció este martes por la mañana luego de sufrir graves heridas cortantes durante un violento episodio ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Forgacs al 1600 de la ciudad de Río Grande.





Según la información preliminar, el hecho se registró alrededor de las 9:00 cuando efectivos policiales acudieron al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una pelea en el interior de una vivienda.





Al arribar, los uniformados encontraron a Orellano con múltiples lesiones cortantes, entre ellas una profunda herida en uno de sus brazos que le provocaba una importante pérdida de sangre. En el inmueble también se encontraban Jonás Villalobos, de 19 años, y su madre.





De acuerdo a las primeras declaraciones obtenidas por los investigadores, la mujer manifestó que Orellano habría ingresado de manera violenta al domicilio luego de romper el vidrio de una ventana. Según esa versión, el hombre se encontraba alterado y agresivo, situación que motivó la intervención del joven para defender a su madre.





A partir de allí se produjo un enfrentamiento físico durante el cual ambos hombres sufrieron cortes provocados presuntamente por los vidrios rotos. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que Orellano presentaba un cuadro de alteración psicomotriz y terminó desplomándose en el lugar.





Personal sanitario acudió rápidamente a la vivienda y le brindó asistencia de urgencia, aunque posteriormente se confirmó su fallecimiento.





La causa quedó en manos de la Fiscalía especializada y del Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo del juez Raúl Sahade, que ahora deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y establecer si el accionar del joven estuvo encuadrado en una situación de legítima defensa.





Por estas horas continúan las pericias y la recolección de testimonios para reconstruir lo ocurrido dentro de la vivienda.