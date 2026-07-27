Del "bolsón del peronismo" a cuestionar un colchón: Pelloli cambia el eje del discurso mientras crece la crisis en Ushuaia

Nicolás Pelloli criticó las políticas de Javier Milei y reabrió el debate sobre las contradicciones del peronismo fueguino respecto de la asistencia
El concejal justicialista Nicolás Pelloli cuestionó las políticas del Gobierno nacional por el impacto económico que generan en Tierra del Fuego. Sin embargo, sus declaraciones reabrieron el debate sobre las prioridades del peronismo fueguino y el cambio de discurso de una dirigencia que durante años centró buena parte de su acción social en la asistencia alimentaria y ahora critica la entrega de un colchón por parte del Estado nacional.
Las declaraciones del concejal justicialista Nicolás Pelloli dejaron abierta una discusión que excede la coyuntura económica y alcanza directamente a la estrategia política del peronismo fueguino.
Durante una entrevista en el programa Pelloli Critico a la Libertad Avanza que se suman a las expresadas por otros dirigentes del PJ, que en las últimas semanas intensificaron los cuestionamientos contra las políticas nacionales. Sin embargo, el planteo también expone una contradicción que comienza a ser señalada incluso dentro del propio peronismo.
Durante años, gran parte de la estructura política justicialista en Ushuaia construyó su presencia territorial alrededor de la asistencia social, los bolsones alimentarios, las copas de leche y la ayuda directa a los sectores más vulnerables. La política del clientelísmo Político.
Varios de esos mismos dirigentes cuestionan la entrega de asistencia social por parte del Gobierno nacional, incluso cuando se trata de elementos básicos destinados a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
La discusión ya no parece centrarse únicamente en la existencia de la ayuda estatal, sino en quién la entrega. El cambio de discurso resulta llamativo para parte de la sociedad, que observa cómo prácticas históricamente reivindicadas por el propio peronismo ahora son objeto de críticas cuando provienen de una administración de otro signo político.
Mientras tanto, Ushuaia continúa enfrentando problemas estructurales que siguen sin resolución: deterioro de calles, reclamos por salud mental, infraestructura urbana deficiente, conflictos habitacionales y una creciente pérdida del poder adquisitivo de numerosos trabajadores municipales. Denuncias que reciben a diario y que no se resuelven por parte de la municipalidad.
Cuando quienes durante años defendieron la asistencia estatal como herramienta central de inclusión cuestionan hoy mecanismos similares implementados por otros gobiernos, inevitablemente surge una pregunta: ¿cambió el modelo de asistencia o cambió simplemente quién lo administra?
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Que le afloje a las medialunasResponderBorrar
ES COMO UNA TORTUGA NINJA, PERO AL REVÉSResponderBorrar
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJABorrar
JAJAJAJAJ, MUUUY GRÁFICO!!!!!Borrar
El único consuelo que tengo es que cuando Pelloli estaba casado con la Mónica, lo gorreaba todos los martes... Y creo que no era el único, tenía un orto insasiable la MonyResponderBorrar
La Monica Lemus ¿No cierto?Borrar
Siii... Tremenda puta era
No soy racista, porque sería contra seres humanos y éstos son monitos descerebrados, qué pretenden??ResponderBorrar
Yo sí soy racista. Odio a la raza degenerada kuka.Borrar
No soy racista, porque sería contra seres humanos y éstos son monitos descerebrados, qué pretenden??ResponderBorrar
da asco sólo de verlos, gronchos analfabetos, las panzas llenas de asado y alcohol, las caras dibujadas de droga. estos tipos manejan tu vidaResponderBorrar
PERONISTAS, LADRONESResponderBorrar
Quedo relativamente según lo que pautamos. Pasa nomas a buscar tu zanahoria. Tu jefe peluca.Borrar
Pena de muerteResponderBorrar
Debería investigar más a quienes se da asistencia Ya que muchos reciben ayuda pero andan autos de alta gama más que nada en la zona alta del barrio kaupenResponderBorrar
El Estado Provincial nos ahoga con impuestos así nadie quiere invertir, lo único que crece son los empleados municipalesResponderBorrar
Paquidermo 🐘 hipócrita...ResponderBorrar
no tiene que ganar mas son impresentables, este come y chorea nada masResponderBorrar
pelolli ponete a dietaResponderBorrar
Pelolli aflojale a los triglicéridos que te van a matarResponderBorrar