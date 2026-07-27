Del "bolsón del peronismo" a cuestionar un colchón: Pelloli cambia el eje del discurso mientras crece la crisis en Ushuaia

20 0 27 julio 2026 2026-07-27T12:22:00-03:00 Editar esta nota

Nicolás Pelloli criticó las políticas de Javier Milei y reabrió el debate sobre las contradicciones del peronismo fueguino respecto de la asistencia

El concejal justicialista Nicolás Pelloli cuestionó las políticas del Gobierno nacional por el impacto económico que generan en Tierra del Fuego. Sin embargo, sus declaraciones reabrieron el debate sobre las prioridades del peronismo fueguino y el cambio de discurso de una dirigencia que durante años centró buena parte de su acción social en la asistencia alimentaria y ahora critica la entrega de un colchón por parte del Estado nacional.
El concejal justicialista Nicolás Pelloli cuestionó las políticas del Gobierno nacional por el impacto económico que generan en Tierra del Fuego. Sin embargo, sus declaraciones reabrieron el debate sobre las prioridades del peronismo fueguino y el cambio de discurso de una dirigencia que durante años centró buena parte de su acción social en la asistencia alimentaria y ahora critica la entrega de un colchón por parte del Estado nacional.

Las declaraciones del concejal justicialista Nicolás Pelloli dejaron abierta una discusión que excede la coyuntura económica y alcanza directamente a la estrategia política del peronismo fueguino.

Durante una entrevista en el programa Pelloli Critico a la Libertad Avanza que se suman a las expresadas por otros dirigentes del PJ, que en las últimas semanas intensificaron los cuestionamientos contra las políticas nacionales. Sin embargo, el planteo también expone una contradicción que comienza a ser señalada incluso dentro del propio peronismo.

Durante años, gran parte de la estructura política justicialista en Ushuaia construyó su presencia territorial alrededor de la asistencia social, los bolsones alimentarios, las copas de leche y la ayuda directa a los sectores más vulnerables. La política del clientelísmo Político. 

Varios de esos mismos dirigentes cuestionan la entrega de asistencia social por parte del Gobierno nacional, incluso cuando se trata de elementos básicos destinados a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La discusión ya no parece centrarse únicamente en la existencia de la ayuda estatal, sino en quién la entrega. El cambio de discurso resulta llamativo para parte de la sociedad, que observa cómo prácticas históricamente reivindicadas por el propio peronismo ahora son objeto de críticas cuando provienen de una administración de otro signo político.

Mientras tanto, Ushuaia continúa enfrentando problemas estructurales que siguen sin resolución: deterioro de calles, reclamos por salud mental, infraestructura urbana deficiente, conflictos habitacionales y una creciente pérdida del poder adquisitivo de numerosos trabajadores municipales. Denuncias que reciben a diario y que no se resuelven por parte de la municipalidad. 

Cuando quienes durante años defendieron la asistencia estatal como herramienta central de inclusión cuestionan hoy mecanismos similares implementados por otros gobiernos, inevitablemente surge una pregunta: ¿cambió el modelo de asistencia o cambió simplemente quién lo administra?

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 56-3887 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 20
  1. Anónimojulio 27, 2026

    Este blog ha sido eliminado por un administrador de blog.

    ResponderBorrar
  2. Anónimojulio 27, 2026

    Que le afloje a las medialunas

    ResponderBorrar
  3. Anónimojulio 27, 2026

    ES COMO UNA TORTUGA NINJA, PERO AL REVÉS

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimojulio 27, 2026

      JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA

      Borrar
    2. Anónimojulio 27, 2026

      JAJAJAJAJ, MUUUY GRÁFICO!!!!!

      Borrar
  4. Anónimojulio 27, 2026

    El único consuelo que tengo es que cuando Pelloli estaba casado con la Mónica, lo gorreaba todos los martes... Y creo que no era el único, tenía un orto insasiable la Mony

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimojulio 27, 2026

      La Monica Lemus ¿No cierto?
      Siii... Tremenda puta era

      Borrar
  5. Anónimojulio 27, 2026

    No soy racista, porque sería contra seres humanos y éstos son monitos descerebrados, qué pretenden??

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimojulio 27, 2026

      Yo sí soy racista. Odio a la raza degenerada kuka.

      Borrar
  6. Anónimojulio 27, 2026

    No soy racista, porque sería contra seres humanos y éstos son monitos descerebrados, qué pretenden??

    ResponderBorrar
  7. Anónimojulio 27, 2026

    da asco sólo de verlos, gronchos analfabetos, las panzas llenas de asado y alcohol, las caras dibujadas de droga. estos tipos manejan tu vida

    ResponderBorrar
  8. Anónimojulio 27, 2026

    PERONISTAS, LADRONES

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimojulio 27, 2026

      Quedo relativamente según lo que pautamos. Pasa nomas a buscar tu zanahoria. Tu jefe peluca.

      Borrar
  9. Anónimojulio 27, 2026

    Pena de muerte

    ResponderBorrar
  10. Anónimojulio 27, 2026

    Debería investigar más a quienes se da asistencia Ya que muchos reciben ayuda pero andan autos de alta gama más que nada en la zona alta del barrio kaupen

    ResponderBorrar
  11. Anónimojulio 27, 2026

    El Estado Provincial nos ahoga con impuestos así nadie quiere invertir, lo único que crece son los empleados municipales

    ResponderBorrar
  12. Anónimojulio 27, 2026

    Paquidermo 🐘 hipócrita...

    ResponderBorrar
  13. Anónimojulio 27, 2026

    no tiene que ganar mas son impresentables, este come y chorea nada mas

    ResponderBorrar
  14. Anónimojulio 27, 2026

    pelolli ponete a dieta

    ResponderBorrar
  15. Anónimojulio 27, 2026

    Pelolli aflojale a los triglicéridos que te van a matar

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,280,Espectaculos,96,Interes,2548,Interes General,3406,Internacionales,180,Locales,4732,Noticias Nacionales,1473,Policiale,10,Policiales,11686,Sociedad,5292,Tecno,86,Tendencias,185,Titulares,15684,Ultimas Noticias,14072,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Del "bolsón del peronismo" a cuestionar un colchón: Pelloli cambia el eje del discurso mientras crece la crisis en Ushuaia
Del "bolsón del peronismo" a cuestionar un colchón: Pelloli cambia el eje del discurso mientras crece la crisis en Ushuaia
Nicolás Pelloli criticó las políticas de Javier Milei y reabrió el debate sobre las contradicciones del peronismo fueguino respecto de la asistencia
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA_BHeTN9231sWAn2YptWNTFZQ91RU4Imk1YgJnYmIrwUyLaTrep05SOMV_V0qYAuAyyIx98-D0dxivfXMKAMScvu16zDt9EKGwqB7rHmAfmXCy8GKPXfhEmOJPD9RIZIwiOIkTTMfDzd-G8bIuhYGOByDTrd7tneZQux_tFF_R4nW55b7u-vL/w640-h366/el%20peronismo%20fueguino%20de%20hacer%20politica%20con%20la%20copa%20de%20leche%20a%20criticar%20la%20entrega%20de%20colchones.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhA_BHeTN9231sWAn2YptWNTFZQ91RU4Imk1YgJnYmIrwUyLaTrep05SOMV_V0qYAuAyyIx98-D0dxivfXMKAMScvu16zDt9EKGwqB7rHmAfmXCy8GKPXfhEmOJPD9RIZIwiOIkTTMfDzd-G8bIuhYGOByDTrd7tneZQux_tFF_R4nW55b7u-vL/s72-w640-c-h366/el%20peronismo%20fueguino%20de%20hacer%20politica%20con%20la%20copa%20de%20leche%20a%20criticar%20la%20entrega%20de%20colchones.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/del-bolson-del-peronismo-cuestionar-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/07/del-bolson-del-peronismo-cuestionar-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos