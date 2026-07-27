Escándalo en el Nacional Sub-15: denuncian agresiones a jugadores y familiares tras el triunfo de Camioneros

5 0 27 julio 2026 2026-07-27T05:32:00-03:00 Editar esta nota

alleres de Río Gallegos denunció agresiones a jugadores y familiares tras la semifinal frente a Camioneros de Río Grande.

Una semifinal que terminó en escándaloLa jugada que desató la polémicaDenuncian agresiones a menores y familiaresTalleres cerró el torneo con el tercer puestoLa violencia vuelve a opacar al deporte.
La semifinal del Campeonato Nacional Sub-15 de Futsal terminó envuelta en una fuerte polémica. Talleres de Río Gallegos denunció agresiones contra jugadores, familiares e integrantes de su delegación luego de caer 2 a 1 frente a Camioneros de Río Grande. La salida del equipo santacruceño debió realizarse con custodia policial.

Lo que debía ser una fiesta del futsal formativo argentino terminó convirtiéndose en uno de los episodios más polémicos del Campeonato Nacional Sub-15. Tras la victoria por 2 a 1 de Camioneros de Río Grande sobre Talleres de Río Gallegos, la delegación santacruceña denunció una serie de agresiones ocurridas una vez finalizado el encuentro, situación que obligó a que jugadores, cuerpo técnico y familiares abandonaran el gimnasio escoltados por efectivos policiales.

El clima comenzó a tensarse en los minutos finales del partido.

Desde Talleres reclamaron una presunta mano de un futbolista de Camioneros dentro del área, acción que no fue sancionada por los árbitros y que quedó registrada en la transmisión oficial del Consejo Federal del Fútbol Argentino.

La decisión arbitral provocó un fuerte reclamo de los jugadores y del cuerpo técnico del conjunto santacruceño. Instantes después, un futbolista de Camioneros se paró sobre la pelota cuando el partido llegaba a su final, una acción que derivó en empujones y un tumulto entre ambos planteles.

Los incidentes no terminaron con el pitazo final.

Según denunciaron desde Talleres, personas vinculadas al club Camioneros ingresaron al sector donde se encontraba la delegación visitante y comenzaron los empujones y agresiones.

Familiares del equipo de Río Gallegos aseguraron que algunos menores fueron golpeados e incluso denunciaron agresiones con los palillos utilizados por integrantes de una banda de aliento.

Las acusaciones fueron difundidas posteriormente a través de redes sociales, donde también se multiplicaron las críticas por el arbitraje y por el operativo de seguridad implementado durante el encuentro.

Hasta el momento no trascendió una versión oficial por parte de la organización del torneo ni de Camioneros respecto de las denuncias realizadas por el club santacruceño.

Pese al difícil momento vivido tras la semifinal, el conjunto de Río Gallegos logró recuperarse desde lo deportivo. En el encuentro por el tercer puesto empató 4 a 4 frente a Centenario y luego se impuso 4 a 1 en la definición por penales, asegurándose un lugar en el podio del Campeonato Nacional Sub-15.

Desde la institución felicitaron públicamente a sus jugadores por el desempeño durante todo el certamen y destacaron el compromiso demostrado a lo largo de la competencia.

Más allá del resultado deportivo, los hechos denunciados vuelven a poner en discusión las condiciones de seguridad en competencias donde participan menores de edad.

Si las agresiones denunciadas se confirman, el episodio trasciende una discusión futbolística y abre interrogantes sobre la responsabilidad de los organizadores para garantizar que este tipo de torneos se desarrollen en un ambiente seguro para jugadores, entrenadores y familias.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimojulio 27, 2026

    Liber tenian que ser, van de violencia en violencia. Mientras tanto el marioneta peluca esperando nuevas órdenes de su jefa Kristalina FMI.

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  2. Anónimojulio 27, 2026

    Un desastre el torneo . A las delegaciones no le dieron una comida como la gente. No se le dio.desayuno ni merienda a los nenes de 13 y 15 años . Y vargas ante cada reclamo siempre patotero

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  3. Anónimojulio 27, 2026

    Porque cuando los de camioneros pegan no pasa nada..Aahh pero a ellos alguien les pega y se comen años sin jugar,millones y millones por fechas..!!Porque no hablan de los árbitros sin experiencias que pusieron a arbitrar en el nacional,el domingo arbitraron una 9na no sabían que cobrar con un grito se ponían nerviosos..!! Talleres bienvenidos a la realidad de Río Grande donde siempre siempre es todo a favor de Camioneros que los nacionales se los ganan los refuerzos de otros equipos que les pagan para que jueguen para ellos porque nadie quiere formar parte de un club tan mediocre y mafioso..!!

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  4. Anónimojulio 27, 2026

    Dejen de mirar fútbol el fútbol es el opio de las masas además es un negocio sólo se beneficia la gente con plata y el chiqui mafia

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