Principio de incendio en una vivienda de Ushuaia: trabajan Bomberos en Don Bosco al 500

0 0 22 julio 2026 2026-07-22T06:42:00-03:00 Editar esta nota

Bomberos trabajan en un principio de incendio registrado en una vivienda ubicada en Don Bosco 597 de Ushuaia. Noticia en desarrollo.

Un principio de incendio se registró este martes en una vivienda ubicada sobre calle Don Bosco al 597, en la ciudad de Ushuaia. Dotaciones de Bomberos trabajan en el lugar para controlar la situación.
Un principio de incendio movilizó este martes a los servicios de emergencia en la ciudad de Ushuaia. El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Don Bosco 500, donde intervienen dotaciones de Bomberos para controlar el foco ígneo y evitar su propagación.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incidente ni si existen personas afectadas, aunque la zona permanece con presencia de personal de emergencia mientras se desarrollan las tareas.

Se recomienda a los conductores y vecinos circular con precaución en las inmediaciones para facilitar el trabajo de los equipos de respuesta.

Crónicas Fueguinas continúa recabando información y ampliará los detalles apenas las autoridades brinden datos oficiales.

Noticia en desarrollo.

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Cronicas Fueguinas: Principio de incendio en una vivienda de Ushuaia: trabajan Bomberos en Don Bosco al 500
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