(Vídeo) Violento choque en la subida al Martial dejó personas heridas y mantiene cortado el tránsito

1 0 21 julio 2026 2026-07-21T06:57:00-03:00 Editar esta nota

Fuerte choque entre un Chevrolet Corsa y un taxi en la subida al Martial. Hay personas heridas, trabaja Policía Científica y el tránsito.

El siniestro ocurrió durante la mañana de este martes y fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y un taxi. En el lugar trabajan Bomberos, una ambulancia, personal policial y Policía Científica, que realiza las pericias para determinar cómo ocurrió el impacto.
El siniestro ocurrió durante la mañana de este martes y fue protagonizado por un Chevrolet Corsa y un taxi. En el lugar trabajan Bomberos, una ambulancia, personal policial y Policía Científica, que realiza las pericias para determinar cómo ocurrió el impacto.

Un importante accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes sobre la subida al Glaciar Martial, donde colisionaron un Chevrolet Corsa y un taxi, provocando un amplio despliegue de los servicios de emergencia y el corte total de la circulación en la zona.

Tras el impacto acudieron al lugar efectivos de Bomberos, personal policial, una ambulancia y especialistas de Policía Científica, quienes comenzaron las pericias para establecer la mecánica del siniestro.

De acuerdo con el testimonio de un lector que transitaba por el sector al momento del hecho, se observaría la presencia de personas heridas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no brindaron información oficial sobre la cantidad de lesionados ni sobre la gravedad de sus heridas.

Tránsito interrumpido

Mientras se desarrollan las tareas periciales, la subida al Martial permanece totalmente cortada al tránsito. Desde el lugar indicaron que la circulación podría restablecerse aproximadamente dentro de una hora, una vez concluidas las pericias realizadas por Policía Científica y retirados los vehículos involucrados.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar el sector y utilizar caminos alternativos hasta que finalicen las tareas y se habilite nuevamente la circulación. La investigación continúa para determinar las causas que originaron la colisión.

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COMENTARIOS

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  1. Anónimojulio 21, 2026

    ¿ alguno conoce el número del taxi que choco? Gracias.

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