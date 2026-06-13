Vecinos de los morros denuncian 15 años de reclamos sin respuestas y exigen reductores de velocidad

Vecinos del barrio Los Morros volvieron a manifestar su preocupación por los problemas de seguridad vial que se registran en el sector comprendido por el Jardín N.º 8, el Colegio Ernesto Sábato y las inmediaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), donde denuncian años de inacción por parte de las autoridades municipales.

Según indicaron, cuentan con documentación que acredita que el reclamo fue presentado originalmente en 2009, solicitando medidas concretas para ordenar el tránsito y prevenir accidentes en una zona donde diariamente circulan estudiantes, docentes, familias y vehículos de gran porte.





Los vecinos sostienen que durante la presidencia del Concejo Deliberante de Ushuaia por parte de Juan Carlos Pino se asumió el compromiso de avanzar con la señalización y otras acciones preventivas. Sin embargo, afirman que los trabajos nunca fueron ejecutados.





Asimismo, cuestionan la falta de respuestas de la concejal Laura Avila, señalando que el problema continúa vigente a pesar de los reiterados reclamos y de la existencia de antecedentes administrativos sobre la situación.









Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la desaparición de un cartel que prohibía girar a la izquierda para quienes egresan desde la universidad, situación que estaría provocando maniobras peligrosas en una arteria de alto tránsito.





Pero además del reclamo por la señalización, los vecinos exigen la instalación de reductores de velocidad en distintos sectores del barrio Los Morros, especialmente en las inmediaciones del Jardín N.º 8 y del Colegio Sábato.





Según afirman, muchos conductores circulan a velocidades excesivas en calles utilizadas diariamente por niños y adolescentes, incrementando el riesgo de atropellos o siniestros viales.





"No estamos pidiendo nada extraordinario. Queremos reductores de velocidad, señalización adecuada y que se cumpla con lo que prometieron hace años. Acá transitan chicos todos los días y parece que esperan que ocurra una tragedia para actuar", manifestaron vecinos del sector.





Los frentistas aseguran que la problemática lleva más de una década sin resolverse y reclaman una intervención urgente del Municipio para mejorar las condiciones de seguridad vial en una de las zonas educativas más transitadas de la ciudad.





Reclamo histórico





De acuerdo con la documentación que poseen los vecinos, el pedido fue iniciado en 2009 y derivó posteriormente en resoluciones y compromisos institucionales que contemplaban medidas de ordenamiento vial. Sin embargo, denuncian que las acciones comprometidas nunca fueron ejecutadas y que el sector continúa presentando riesgos para peatones y conductores.



