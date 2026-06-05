Vecinos cuestionaron al oficialismo, principalmente al concejal Pelolli, por frenar el homenaje a “Tito” Stefani

Vecinos cuestionaron al oficialismo tras frenar el tratamiento del proyecto que busca homenajear a Tito Stefani con el nombre de una calle de Ushuaia.
Una fuerte controversia se vivió durante la sesión ordinaria realizada el pasado miércoles 3 de junio, luego de que el proyecto que propone nombrar una calle de la ciudad en homenaje al fallecido diputado nacional Héctor Antonio “Tito” Stefani quedara fuera del tratamiento legislativo.
La iniciativa había sido impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que solicitó su incorporación al orden del día para ser debatida en el recinto. Sin embargo, tras un pedido de cuarto intermedio formulado por el bloque del Partido Justicialista, la mayoría resolvió que el asunto no fuera tratado durante la sesión.
La decisión provocó un profundo malestar entre vecinos, familiares, amigos y allegados que se habían acercado al Concejo Deliberante con la expectativa de que el reconocimiento avanzara.
Según pudo observarse al finalizar la jornada legislativa, varias personas expresaron su descontento por la determinación adoptada y cuestionaron que el homenaje volviera a postergarse. Incluso, algunos de los presentes increparon a un concejal del oficialismo para manifestarle su rechazo a la decisión política tomada dentro del recinto.
Los vecinos sostuvieron que la iniciativa busca reconocer la trayectoria pública y el aporte realizado por Stefani a la comunidad fueguina, por lo que consideraron injustificada la falta de tratamiento del proyecto.
La situación generó momentos de tensión una vez concluida la sesión y dejó en evidencia las diferencias políticas en torno a una propuesta que cuenta con respaldo de distintos sectores de la comunidad.
Tras expresar su malestar, varios de los asistentes abandonaron el recinto visiblemente molestos por el resultado de las negociaciones que terminaron dejando el asunto fuera del temario.
Por el momento, el proyecto continuará en comisión y deberá esperar una nueva oportunidad para ser debatido por los concejales de Ushuaia.
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Excelente. Un político que apoyo la Ley de aborto de niños.ResponderBorrar
EL SINVERGÜENZA DE LA AGENCIA CARLITOS ….OTRO LADRÓN COMO STEFANIResponderBorrar
tan sirverguenza como vVUOTO,PELOLI,Y DEMAS CREMAS UNOS CARADURAS TODOS Y EL NIEVEL DE POLITICOS VA EN DECADENCIA EN TDFBorrar
SI LOS JOVENES SE COMPROMETEN EN PARTICIPAR Y POSTULARSE
EL AÑO QUE VIENE SE LIMPIAN DE ESTA MUGRE TDF
Ciudad kuka. Provincia kukaResponderBorrar
Que podes esperar de los kukas. Mientras tanto la casa de la mujer sigue llevando el nombre de la ladrona.ResponderBorrar
tampoco van a andar haciendo reuniones y gastandoi plata en poner nombre a una calle, me parece que es una pelotudez y una forreada hacer giladas como ponerle nombre una calle, mientras hay cosas mucho mas importantes para ocuparse, o le pagamos para que le pongan nombre a las calles?Borrar
gordo impresentable, convocaron a la familia y la excusa fue que era 3J. El gordo sucio este y el gato de Avila...ResponderBorrar
Hay impresentables como pelolli que solo están para su beneficio, para los negocios del partido!!!ResponderBorrar
se te va a terminar gordo! y vas a tener que volver a la calle.ResponderBorrar
que paso gordito? abandonaste tu casa en el Gral San Martin?? Era muy barrio para vosResponderBorrar
a algun vecino que le falte vivienda, el gordo este la asignaron un terreno en el gral san martin y abandono la casa, les paso la ubicacion para que se refugien en el invierno: https://maps.app.goo.gl/Y9H8YDZKtwKPiy4x6ResponderBorrar
me parece que Walter te deberia cagar a pedos, que se acuerde cuando gano la intendencia el gesto que tuvo Tito con el...ResponderBorrar
Laura, tranquila que todo llega. Vas a pagar todas tus traiciones.ResponderBorrar
Si van a poner el nombre de TITO, pongan calle SORETE, QUE ES LO MISMO.ResponderBorrar
Y que podes esperar de Pelolli ? de un burro solo una patada . VLLCResponderBorrar
gordito, aprovecha que se te termina el curroResponderBorrar
ordo impresentable te robaste todo en la municipalidad sabemos que vas a abrir un estudio para seguir promocionando a tus chanchuyos y de walterResponderBorrar
sos un delincuente ni siquiera deberias estar sentado ahi sinverguenza
esta casa pueden ir a usurpar, ya la abandono el gordo mugriento: https://maps.app.goo.gl/ZzKgNQ11kDi7GaDa8ResponderBorrar
tiene hasta subsidio al gas el gordo y la incogible de la mujer.ResponderBorrar
la vuelta es cortita gordo, ya te va a llegar...ResponderBorrar
Un penitenciario sigue en funciones a pesar de haber sido condenado en el año 2024ResponderBorrar
jueves 4 de junio de 2026 Diario El Sureño
En marzo de 2024 un agente penitenciario fue condenado por un delito de abuso sexual simple. A pesar de todo el tiempo transcurrido, no se ha definido el sumario administrativo en su contra.
RÍO GRANDE.- David Alejandro Ciares, agente penitenciario quien fue condenado a 3 años de ejecución condicional por el delito de abuso sexual simple, sigue como personal del Servicio Penitenciario, a pesar que hace más de un año y medio que la condena fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia.
El agente sigue percibiendo un 70 por ciento de sus haberes, no presta servicios, porque aún no se ha definido el sumario administrativo que se le inició por su conducta, la que se agravó a partir de la condena que le aplicó el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia. Por ello, se estima que podría ser inminente una medida de exoneración, aunque el sumario no avanza.
David Alejandro Ciares es hermano del actual director del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Lean sobre el fascismo. Llaman fascistas a todos y los que usan esas prácticas son los peronchos.ResponderBorrar
Ellos sí le pone5el nombre de la chorra a la casa de mujer. Ellos son los únicos dueños de los DDHH. Ellos todo y el resto nada.
Gordo asqueroso, se hizo dar terreno en el San Martín y vive en el Mirador. Tan rico de golpe. No es gratis la propaganda. Es nuestra Lali.ResponderBorrar
parece que despues de muertos son todos buenos ???? dejate de joder , cuando macri nos cogio de parados este levanto la mano y desaparecio de ushuaia por un tiempo largo ... caradura era, ... si rescato algunas itnervenciones con respecto a la 19640 .. .pero despues ??? !!! no es para hacerle un monumento tampoco ...ResponderBorrar
CFK se afanó 111 propiedades y tiene la casa de la mujer. Por lo menos a 1 calle llega StefaniBorrar
tito estefani, bien muerto esta, este pedazo de sorete. se hacia el padre de familia y andaba con la negra sucia y chorra de dalila nora, la que decia que tenia que ser diputada, por el solo echo de ser lesbiana!!! por dios, que mal que estamos, en esta sociedad!!! devolve lo que le afanaste a los cliente negra lesbiana, sos la misma cagada que el pedofilo de tu viejo. tito estefano, fue un impresentable, con todas las letras!!!ResponderBorrar
GRACIAS CANCER!!!!..
una calle con el nombre del pelotudo de estefani?? esto es un chiste no?ResponderBorrar
porque no ponen el nombre de alguna calle TADEO CALDERON? O LOS ROTH? O MUSABER? O QUISAS SAROME? O COLAZO? NO?ResponderBorrar
llamen a iniciativa popular a ver si queremos que ese tranfuga tenga su nombre en una calle.ResponderBorrar
dejate de joder .. se hacia el fueguino pero levantaba la manito para cagarnos desde buenos aires como pedia su papi macri .. .
Pelloli, gordo impresentable. No servís para una mierda! buscás "inútil" en un diccionario y está tu foto.ResponderBorrar
Las calles deberían llevar el nombre de los antiguos pobladoresResponderBorrar
Tito Stefani? El mismo que falseaba datos de planillas y cobraba horas extras en el puerto por días que nunca trabajó?ResponderBorrar
Como van a poner el nombre de un golpeador de mujeres ? Encima después se metió en la política y no paro de robarResponderBorrar