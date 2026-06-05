Vecinos cuestionaron al oficialismo, principalmente al concejal Pelolli, por frenar el homenaje a “Tito” Stefani

Una fuerte controversia se vivió durante la sesión ordinaria realizada el pasado miércoles 3 de junio, luego de que el proyecto que propone nombrar una calle de la ciudad en homenaje al fallecido diputado nacional Héctor Antonio “Tito” Stefani quedara fuera del tratamiento legislativo.





La iniciativa había sido impulsada por el bloque de La Libertad Avanza, que solicitó su incorporación al orden del día para ser debatida en el recinto. Sin embargo, tras un pedido de cuarto intermedio formulado por el bloque del Partido Justicialista, la mayoría resolvió que el asunto no fuera tratado durante la sesión.





La decisión provocó un profundo malestar entre vecinos, familiares, amigos y allegados que se habían acercado al Concejo Deliberante con la expectativa de que el reconocimiento avanzara.





Según pudo observarse al finalizar la jornada legislativa, varias personas expresaron su descontento por la determinación adoptada y cuestionaron que el homenaje volviera a postergarse. Incluso, algunos de los presentes increparon a un concejal del oficialismo para manifestarle su rechazo a la decisión política tomada dentro del recinto.





Los vecinos sostuvieron que la iniciativa busca reconocer la trayectoria pública y el aporte realizado por Stefani a la comunidad fueguina, por lo que consideraron injustificada la falta de tratamiento del proyecto.





La situación generó momentos de tensión una vez concluida la sesión y dejó en evidencia las diferencias políticas en torno a una propuesta que cuenta con respaldo de distintos sectores de la comunidad.





Tras expresar su malestar, varios de los asistentes abandonaron el recinto visiblemente molestos por el resultado de las negociaciones que terminaron dejando el asunto fuera del temario.





Por el momento, el proyecto continuará en comisión y deberá esperar una nueva oportunidad para ser debatido por los concejales de Ushuaia.