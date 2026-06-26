Trabajadores de Autofarma Llaneza y Asociados denunciaron falta de pago de salarios y reclaman una solución urgente

0 0 26 junio 2026 2026-06-26T07:42:00-03:00 Editar esta nota

Trabajadores de Autofarma Llaneza y Asociados denunciaron falta de pago de salarios y reclamaron una solución urgente al conflicto laboral.

Aseguran que la empresa adeuda el 30% del sueldo de abril y la totalidad de los haberes correspondientes a mayo. Afirman que la situación afecta a numerosas familias y piden la intervención de las autoridades laborales.
Trabajadores de Autofarma Llaneza y Asociados hicieron pública la delicada situación que atraviesan debido al presunto incumplimiento en el pago de sus salarios y solicitaron una pronta intervención para resolver el conflicto.

Según manifestaron a través de un comunicado, la empresa mantiene una deuda equivalente al 30% del salario correspondiente al mes de abril y al 100% de los haberes del mes de mayo, situación que —afirman— compromete seriamente la economía de los empleados y de sus familias.

"Dependemos de esos ingresos para afrontar nuestras necesidades básicas", señalaron los trabajadores, quienes expresaron su preocupación por la falta de respuestas concretas respecto a la regularización de los pagos.

"Seguimos trabajando, pero no cobramos"

Los empleados sostuvieron que, pese al retraso salarial, continúan desempeñando normalmente sus tareas y cumpliendo con las responsabilidades laborales asignadas.

Sin embargo, indicaron que hasta el momento no recibieron precisiones sobre cuándo percibirán los salarios adeudados ni un cronograma de pago por parte de la empresa.

La incertidumbre, aseguran, se profundiza con el paso de las semanas y genera preocupación entre quienes dependen exclusivamente de esos ingresos para sostener a sus familias.

Reclaman la intervención de las autoridades

A través del comunicado, los trabajadores solicitaron que las autoridades competentes intervengan para garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y facilitar una solución al conflicto.

Asimismo, pidieron a los responsables de la empresa que regularicen de manera urgente la situación salarial y brinden información clara a los empleados sobre los pasos que se adoptarán para cancelar la deuda.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Autofarma Llaneza y Asociados no había emitido un pronunciamiento público respecto de las denuncias realizadas por sus trabajadores. Este medio queda abierto a incorporar la versión de la empresa en caso de que decida brindar su posición sobre los hechos denunciados.

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