Trabajadores de Autofarma Llaneza y Asociados denunciaron falta de pago de salarios y reclaman una solución urgente

Trabajadores de Autofarma Llaneza y Asociados hicieron pública la delicada situación que atraviesan debido al presunto incumplimiento en el pago de sus salarios y solicitaron una pronta intervención para resolver el conflicto.

Según manifestaron a través de un comunicado, la empresa mantiene una deuda equivalente al 30% del salario correspondiente al mes de abril y al 100% de los haberes del mes de mayo, situación que —afirman— compromete seriamente la economía de los empleados y de sus familias.





"Dependemos de esos ingresos para afrontar nuestras necesidades básicas", señalaron los trabajadores, quienes expresaron su preocupación por la falta de respuestas concretas respecto a la regularización de los pagos.



