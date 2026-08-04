Se rompió el acuerdo entre OSEF y Autofarma y los trabajadores siguen sin cobrar sus salarios

0 0 04 agosto 2026 2026-08-04T05:57:00-03:00 Editar esta nota

Se rompió el acuerdo entre OSEF y Autofarma. La obra social suspendió el convenio y los trabajadores continúan sin cobrar sus salarios.

Lo que había sido presentado por el presidente de OSEF, Gustavo García, como un acuerdo para regularizar la deuda con Autofarma y garantizar el pago de los empleados finalmente fracasó. La obra social confirmó la suspensión del convenio con la empresa y, mientras tanto, los trabajadores continúan sin percibir sus salarios.
El acuerdo anunciado nunca se consolidó y la crisis se profundizó. La crisis entre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y la red de farmacias Autofarma sumó un nuevo capítulo que deja en evidencia que el entendimiento anunciado días atrás no prosperó.

Luego de que el presidente de OSEF, Gustavo García, asegurara públicamente que existía un acuerdo para cancelar la deuda millonaria con la empresa, garantizar el abastecimiento de medicamentos y permitir el pago de los salarios de los trabajadores, la propia obra social informó ahora que decidió suspender preventivamente el convenio con Autofarma tras el fracaso de las negociaciones.

Según explicó el organismo, el principio de acuerdo alcanzado contemplaba un pago inicial —que OSEF afirma haber realizado— y la cancelación del saldo de la deuda mediante cinco cuotas consecutivas. Sin embargo, ese esquema finalmente no prosperó y las conversaciones quedaron definitivamente interrumpidas.

Los empleados siguen sin cobrar

Más allá de las explicaciones oficiales sobre la deuda y las negociaciones, la consecuencia concreta es una sola: los trabajadores de Autofarma continúan sin percibir sus salarios.

Crónicas Fueguinas pudo confirmar, a través de empleados de la empresa, que hasta el momento no cobraron sus haberes, situación que mantiene la incertidumbre de decenas de familias que esperaban que el acuerdo anunciado permitiera normalizar la situación.

De esta manera, la promesa de que el entendimiento destrabaría los pagos quedó desmentida por los hechos.

OSEF rompió el convenio

En el comunicado oficial difundido este lunes, OSEF informó que suspendió preventivamente el convenio con Autofarma al considerar que la empresa rechazó el esquema de regularización de la deuda.

La obra social sostuvo que la decisión busca proteger su sustentabilidad financiera y aseguró que la provisión de medicamentos continuará garantizada mediante las demás farmacias prestadoras. Sin embargo, el organismo no informó si existen nuevas instancias de negociación ni cuándo podría resolverse el conflicto con Autofarma.

Una crisis que sigue sin solución

Mientras OSEF sostiene que los afiliados continuarán accediendo normalmente a los medicamentos mediante otras farmacias convenidas, el conflicto deja otra realidad que todavía permanece sin resolver: los trabajadores siguen esperando cobrar sus salarios.

El fracaso del acuerdo no solo mantiene abierta la disputa entre la obra social y Autofarma, sino que además deja en una situación de incertidumbre a quienes dependen de esos ingresos y que, pese a los anuncios oficiales realizados días atrás, continúan sin recibir respuesta económica.

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Cronicas Fueguinas: Se rompió el acuerdo entre OSEF y Autofarma y los trabajadores siguen sin cobrar sus salarios
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