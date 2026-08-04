Se rompió el acuerdo entre OSEF y Autofarma y los trabajadores siguen sin cobrar sus salarios

OSEF rompió el convenio





En el comunicado oficial difundido este lunes, OSEF informó que suspendió preventivamente el convenio con Autofarma al considerar que la empresa rechazó el esquema de regularización de la deuda.





La obra social sostuvo que la decisión busca proteger su sustentabilidad financiera y aseguró que la provisión de medicamentos continuará garantizada mediante las demás farmacias prestadoras. Sin embargo, el organismo no informó si existen nuevas instancias de negociación ni cuándo podría resolverse el conflicto con Autofarma.





Una crisis que sigue sin solución





Mientras OSEF sostiene que los afiliados continuarán accediendo normalmente a los medicamentos mediante otras farmacias convenidas, el conflicto deja otra realidad que todavía permanece sin resolver: los trabajadores siguen esperando cobrar sus salarios.





El fracaso del acuerdo no solo mantiene abierta la disputa entre la obra social y Autofarma, sino que además deja en una situación de incertidumbre a quienes dependen de esos ingresos y que, pese a los anuncios oficiales realizados días atrás, continúan sin recibir respuesta económica.