El Gobierno convocó a SUTEF, pero el gremio ratificó el paro docente por tiempo indeterminado.

El derecho a la educación vuelve a quedar en el centro del debate





La continuidad del conflicto reabre una discusión que atraviesa a toda la comunidad fueguina: cómo compatibilizar el derecho constitucional de los trabajadores a reclamar con el derecho de niños y adolescentes a recibir educación.





En ese contexto, el Gobierno nacional recordó días atrás que la educación fue incorporada como servicio esencial, señalando que durante las medidas de fuerza debe garantizarse una prestación mínima del 75% del servicio educativo.





El Ministerio de Capital Humano advirtió además que las organizaciones sindicales que incumplan esa obligación podrían ser objeto de las sanciones previstas por la legislación vigente.





Aunque ese pronunciamiento fue realizado en el marco del paro nacional convocado por CTERA, el debate vuelve a instalarse en Tierra del Fuego, donde el conflicto docente mantiene paralizada gran parte de la actividad escolar.





Un segundo semestre que comienza con incertidumbre





La reunión convocada por el Gobierno representa un nuevo intento por destrabar una negociación que hasta el momento no logró acercar posiciones. Mientras tanto, el calendario escolar continúa acumulando modificaciones, semanas sin actividad y jornadas perdidas, generando preocupación entre docentes, familias y estudiantes.





La expectativa estará puesta ahora en el resultado del encuentro previsto para este lunes. Sin embargo, con el paro ya confirmado por tiempo indeterminado, el regreso a las aulas dependerá exclusivamente de que Gobierno y sindicato logren alcanzar un acuerdo que permita poner fin a uno de los conflictos educativos más prolongados que atraviesa la provincia.