El Gobierno convocó a SUTEF, pero el gremio ratificó el paro docente por tiempo indeterminado.

2 0 03 agosto 2026 2026-08-03T12:36:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno convocó a SUTEF, pero el gremio ratificó el paro docente por tiempo indeterminado.

Mientras el Gobierno de Gustavo Melella convocó al SUTEF a una reunión para este lunes por la tarde, el gremio ratificó el paro por tiempo indeterminado. El segundo semestre comenzará nuevamente sin clases para miles de estudiantes fueguinos, en un conflicto que ya genera fuertes cuestionamientos por el impacto sobre el derecho a la educación.
La crisis educativa en Tierra del Fuego continúa profundizándose. A pesar de que el Gobierno provincial convocó al Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) a una reunión prevista para este lunes a las 15 horas en Casa de Gobierno, el gremio confirmó que el paro por tiempo indeterminado continuará y que no habrá regreso a las aulas mientras no exista una propuesta salarial considerada satisfactoria.

De esta manera, miles de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario volverán a perder días de clases en el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo, mientras las familias deberán reorganizar nuevamente sus actividades frente a un conflicto que ya lleva meses sin resolución.

La convocatoria llega cuando el conflicto ya afecta a toda la comunidad educativa. Según informó el sindicato, la convocatoria fue realizada por el ministro de Educación, Jorge López Silva.

Desde SUTEF adelantaron que asistirán al encuentro con una serie de reclamos concretos:
  • Recomposición salarial.
  • Fin de los descuentos por las medidas de fuerza.
  • Plan de desendeudamiento para los trabajadores.
  • Tratamiento de una Ley de Financiamiento Educativo.
Sin embargo, dejaron en claro que la medida de fuerza seguirá vigente hasta obtener respuestas. Además, el gremio convocó movilizaciones simultáneas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para acompañar el inicio del paro.

El derecho a la educación vuelve a quedar en el centro del debate

La continuidad del conflicto reabre una discusión que atraviesa a toda la comunidad fueguina: cómo compatibilizar el derecho constitucional de los trabajadores a reclamar con el derecho de niños y adolescentes a recibir educación.

En ese contexto, el Gobierno nacional recordó días atrás que la educación fue incorporada como servicio esencial, señalando que durante las medidas de fuerza debe garantizarse una prestación mínima del 75% del servicio educativo.

El Ministerio de Capital Humano advirtió además que las organizaciones sindicales que incumplan esa obligación podrían ser objeto de las sanciones previstas por la legislación vigente.

Aunque ese pronunciamiento fue realizado en el marco del paro nacional convocado por CTERA, el debate vuelve a instalarse en Tierra del Fuego, donde el conflicto docente mantiene paralizada gran parte de la actividad escolar.

Un segundo semestre que comienza con incertidumbre

La reunión convocada por el Gobierno representa un nuevo intento por destrabar una negociación que hasta el momento no logró acercar posiciones. Mientras tanto, el calendario escolar continúa acumulando modificaciones, semanas sin actividad y jornadas perdidas, generando preocupación entre docentes, familias y estudiantes.

La expectativa estará puesta ahora en el resultado del encuentro previsto para este lunes. Sin embargo, con el paro ya confirmado por tiempo indeterminado, el regreso a las aulas dependerá exclusivamente de que Gobierno y sindicato logren alcanzar un acuerdo que permita poner fin a uno de los conflictos educativos más prolongados que atraviesa la provincia.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 2
  1. Anónimoagosto 03, 2026

    suspendele la personeria juridica y gremail un tiempo a estos crapulas y vas a ver como todo se endereza

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  2. Anónimoagosto 03, 2026

    Saraza... el trolo del ministro y el falopa de catena son amigos hace mucho, giles se hacen descontar por este empresario de la panaderías, que anda en hilux 0km y cabaña en el Olivia. Giles

    ResponderBorrar

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