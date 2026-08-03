El Gobierno convocó a SUTEF, pero el gremio ratificó el paro docente por tiempo indeterminado.
La crisis educativa en Tierra del Fuego continúa profundizándose. A pesar de que el Gobierno provincial convocó al Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) a una reunión prevista para este lunes a las 15 horas en Casa de Gobierno, el gremio confirmó que el paro por tiempo indeterminado continuará y que no habrá regreso a las aulas mientras no exista una propuesta salarial considerada satisfactoria.
De esta manera, miles de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario volverán a perder días de clases en el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo, mientras las familias deberán reorganizar nuevamente sus actividades frente a un conflicto que ya lleva meses sin resolución.
La convocatoria llega cuando el conflicto ya afecta a toda la comunidad educativa. Según informó el sindicato, la convocatoria fue realizada por el ministro de Educación, Jorge López Silva.
Desde SUTEF adelantaron que asistirán al encuentro con una serie de reclamos concretos:
- Recomposición salarial.
- Fin de los descuentos por las medidas de fuerza.
- Plan de desendeudamiento para los trabajadores.
- Tratamiento de una Ley de Financiamiento Educativo.
Sin embargo, dejaron en claro que la medida de fuerza seguirá vigente hasta obtener respuestas. Además, el gremio convocó movilizaciones simultáneas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para acompañar el inicio del paro.
El derecho a la educación vuelve a quedar en el centro del debate
La continuidad del conflicto reabre una discusión que atraviesa a toda la comunidad fueguina: cómo compatibilizar el derecho constitucional de los trabajadores a reclamar con el derecho de niños y adolescentes a recibir educación.
En ese contexto, el Gobierno nacional recordó días atrás que la educación fue incorporada como servicio esencial, señalando que durante las medidas de fuerza debe garantizarse una prestación mínima del 75% del servicio educativo.
El Ministerio de Capital Humano advirtió además que las organizaciones sindicales que incumplan esa obligación podrían ser objeto de las sanciones previstas por la legislación vigente.
Aunque ese pronunciamiento fue realizado en el marco del paro nacional convocado por CTERA, el debate vuelve a instalarse en Tierra del Fuego, donde el conflicto docente mantiene paralizada gran parte de la actividad escolar.
Un segundo semestre que comienza con incertidumbre
La reunión convocada por el Gobierno representa un nuevo intento por destrabar una negociación que hasta el momento no logró acercar posiciones. Mientras tanto, el calendario escolar continúa acumulando modificaciones, semanas sin actividad y jornadas perdidas, generando preocupación entre docentes, familias y estudiantes.
La expectativa estará puesta ahora en el resultado del encuentro previsto para este lunes. Sin embargo, con el paro ya confirmado por tiempo indeterminado, el regreso a las aulas dependerá exclusivamente de que Gobierno y sindicato logren alcanzar un acuerdo que permita poner fin a uno de los conflictos educativos más prolongados que atraviesa la provincia.
suspendele la personeria juridica y gremail un tiempo a estos crapulas y vas a ver como todo se enderezaResponderBorrar
Saraza... el trolo del ministro y el falopa de catena son amigos hace mucho, giles se hacen descontar por este empresario de la panaderías, que anda en hilux 0km y cabaña en el Olivia. GilesResponderBorrar