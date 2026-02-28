El Senado aprobó la reforma laboral: cómo votaron los representantes fueguinos

El Senado aprobó la reforma laboral. Coto y Monte Oca votaron a favor; Cristina López lo hizo en contra.
El Senado de la Nación Argentina aprobó la reforma laboral impulsada por el oficialismo, en una sesión marcada por fuertes cruces políticos y debate sobre el alcance de los cambios en el régimen de trabajo.
En la votación, los senadores por Tierra del Fuego Agustín Coto y Belén Monte Oca acompañaron la iniciativa con su voto positivo, mientras que la senadora Cristina López votó en contra.
La norma introduce modificaciones sustanciales en materia de indemnizaciones, aportes sindicales, cargas sociales y régimen de contratación.
Principales cambios de la nueva ley
- Nuevo cálculo de indemnizaciones
En los despidos sin causa, el cálculo indemnizatorio tomará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como aguinaldo o vacaciones.
- Banco de horas
Se autoriza la creación de un banco de horas mediante acuerdo escrito entre empleador y trabajador, permitiendo compensar horas extras con descansos, siempre respetando los límites legales.
- Fondo de Asistencia Laboral (FAL)
Se crea un fondo financiado con contribuciones mensuales de los empleadores para asistir en contingencias laborales.
- Fondos de cese laboral
Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese con capitalización individual, modificando el esquema tradicional de indemnización.
- Período de prueba extendido
El período de prueba se amplía a seis meses para la mayoría de los trabajadores.
- Eliminación de multas por trabajo no registrado
Se eliminan sanciones económicas vinculadas al empleo informal, una de las medidas más cuestionadas por sectores sindicales.
- Reducción de cargas sociales
Se introducen incentivos fiscales y reducción de cargas patronales con el objetivo declarado de promover la inversión y la generación de empleo.
- Pago en cuotas de sentencias laborales
Las empresas podrán abonar en cuotas las sentencias judiciales firmes en materia laboral.
- Aportes sindicales y patronales
A partir de enero de 2028, los aportes sindicales serán voluntarios.
Para los trabajadores, el aporte no podrá exceder el 2%.
Se mantiene el 6% destinado a obras sociales.
Se elimina la retención automática de cuotas sindicales sin consentimiento expreso.
- Modalidad de pago de salarios
El pago de salarios deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o entidades oficiales, sin habilitar billeteras virtuales.
Debate abierto
Desde el oficialismo se argumentó que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral, reducir litigiosidad y fomentar la contratación formal.
En contraste, sectores sindicales y parte de la oposición advirtieron que la ley implica una flexibilización de derechos laborales, reduce costos empresariales a expensas de los trabajadores y debilita la estructura sindical.
La votación dejó expuesta la división entre los representantes fueguinos, en un contexto donde la discusión sobre empleo, inversión y protección laboral continúa siendo eje central del debate nacional.
