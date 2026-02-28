El Senado aprobó la reforma laboral: cómo votaron los representantes fueguinos

Los convenios colectivos podrán establecer fondos de cese con capitalización individual, modificando el esquema tradicional de indemnización.

Período de prueba extendido

El período de prueba se amplía a seis meses para la mayoría de los trabajadores.

Eliminación de multas por trabajo no registrado

Se eliminan sanciones económicas vinculadas al empleo informal, una de las medidas más cuestionadas por sectores sindicales.

Reducción de cargas sociales

Se introducen incentivos fiscales y reducción de cargas patronales con el objetivo declarado de promover la inversión y la generación de empleo.

Pago en cuotas de sentencias laborales

Las empresas podrán abonar en cuotas las sentencias judiciales firmes en materia laboral.

Aportes sindicales y patronales

A partir de enero de 2028, los aportes sindicales serán voluntarios.

Para los trabajadores, el aporte no podrá exceder el 2%.

Se mantiene el 6% destinado a obras sociales.

Se elimina la retención automática de cuotas sindicales sin consentimiento expreso.

Modalidad de pago de salarios

El pago de salarios deberá realizarse exclusivamente por vía bancaria o entidades oficiales, sin habilitar billeteras virtuales.



