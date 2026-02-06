Denuncian a Altura Projects SAS por falta de pago a trabajadores en una obra de YPF en Ushuaia

Denuncian a Altura Projects SAS por no pagar a ocho trabajadores de una obra en la estación YPF de Maipú y Fadul, en Ushuaia

Ocho empleados acusan a la empresa Altura Projects SAS, a cargo de José Segovia, de no abonar los trabajos realizados en la remodelación de la estación YPF de Maipú y Fadul.
Trabajadores de la empresa Altura Projects SAS denunciaron públicamente una grave situación laboral tras haber sido contratados para la remodelación de la estación de servicio YPF ubicada en Maipú y Fadul, en la ciudad de Ushuaia. Según manifestaron, no cobraron por los trabajos realizados y desde la empresa solo reciben evasivas y excusas.

De acuerdo al testimonio de los empleados, fueron ocho personas las convocadas para llevar adelante distintas tareas en la obra. Sin embargo, una vez finalizados los trabajos, el responsable de la firma, José Segovia, no habría cumplido con el pago acordado, manteniendo a los trabajadores “a las vueltas” y sin una respuesta concreta.

Los denunciantes señalaron que la situación se prolonga desde hace semanas y que, pese a los reiterados reclamos, no obtienen certezas ni fechas de cobro, lo que genera un fuerte perjuicio económico para quienes dependen de esos ingresos.

José Segovia es un nombre que ya fue mencionado en reiteradas denuncias públicas en Ushuaia y la provincia de Entre Ríos, vinculado a conflictos comerciales y acusaciones de estafas, antecedentes que vuelven a quedar bajo la lupa a partir de este nuevo reclamo laboral. Desde los trabajadores aclaran que temen que el caso quede impune si no se visibiliza la situación.

Ante este escenario, los empleados evalúan acciones legales y piden la intervención de los organismos correspondientes, al tiempo que reclaman que YPF y las autoridades laborales tomen conocimiento del conflicto ocurrido en una obra realizada en una estación de servicio de alto tránsito.

La denuncia vuelve a poner en discusión la responsabilidad de las empresas contratistas y los mecanismos de control para evitar abusos contra trabajadores en obras privadas.

Los trabajadores afectados solicitan difusión del caso para evitar que se repitan este tipo de situaciones con otros empleados.

