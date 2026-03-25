Viáticos de oro: la Legislatura aumentó 73% los gastos de traslado en plena crisis

El regreso de los privilegios





La suba no fue casual. A mediados de enero, la Presidencia del Poder Legislativo dictó la Resolución 074/2026, mediante la cual se dejó sin efecto un recorte previo y se restableció el cobro de viáticos para el personal adscripto.





Convalidada “ad referéndum” por la Cámara, la medida contó con el aval transversal de los distintos espacios políticos: desde el PJ y FORJA hasta el MOPOF, La Libertad Avanza, Partido Verde y Somos Fueguinos.





En los hechos, esto consolidó un esquema donde trasladarse dentro de la provincia —particularmente desde Río Grande y Tolhuin hacia Ushuaia— vuelve a representar un ingreso adicional significativo para funcionarios y asesores.

El negocio de viajar… aunque no sea necesario





Uno de los puntos más cuestionados es que muchos de los beneficiarios de estos viáticos poseen propiedades en Ushuaia, lo que desvirtúa el sentido original del beneficio —compensar gastos de alojamiento— y lo transforma en una renta fija encubierta.





Este mecanismo no solo expone una falta de controles, sino también una estructura que permite el uso discrecional de recursos públicos en un momento donde la provincia enfrenta dificultades incluso para sostener su funcionamiento básico.







