Viáticos de oro: la Legislatura aumentó 73% los gastos de traslado en plena crisis

0 0 25 marzo 2026 2026-03-25T09:37:00-03:00 Editar esta nota

La Legislatura de Tierra del Fuego aumentó 73% los viáticos en plena crisis. Crecen las críticas por privilegios y uso de fondos públicos.

Mientras los salarios estatales pierden contra la inflación, la dirigencia política fueguina incrementó de manera abrupta los viáticos por traslados. La medida expone privilegios, falta de control y un sistema que sigue beneficiando a la cúpula del poder.
Mientras los salarios estatales pierden contra la inflación, la dirigencia política fueguina incrementó de manera abrupta los viáticos por traslados. La medida expone privilegios, falta de control y un sistema que sigue beneficiando a la cúpula del poder.

En un contexto de fuerte deterioro salarial y crisis financiera en la provincia, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó un incremento del 73,3% en los gastos de traslado y estadía para funcionarios y asesores, generando un profundo malestar tanto en la sociedad como dentro del propio Estado.

Los números oficiales no dejan margen para interpretaciones: en diciembre de 2025, el gasto en viáticos ascendía a $109.012.594,11, mientras que en febrero de 2026 esa cifra se disparó a $188.908.831,63. En apenas dos meses, el aumento refleja una velocidad de ajuste que contrasta con la realidad de los trabajadores estatales.

El regreso de los privilegios

La suba no fue casual. A mediados de enero, la Presidencia del Poder Legislativo dictó la Resolución 074/2026, mediante la cual se dejó sin efecto un recorte previo y se restableció el cobro de viáticos para el personal adscripto.

Convalidada “ad referéndum” por la Cámara, la medida contó con el aval transversal de los distintos espacios políticos: desde el PJ y FORJA hasta el MOPOF, La Libertad Avanza, Partido Verde y Somos Fueguinos.

En los hechos, esto consolidó un esquema donde trasladarse dentro de la provincia —particularmente desde Río Grande y Tolhuin hacia Ushuaia— vuelve a representar un ingreso adicional significativo para funcionarios y asesores.
El negocio de viajar… aunque no sea necesario

Uno de los puntos más cuestionados es que muchos de los beneficiarios de estos viáticos poseen propiedades en Ushuaia, lo que desvirtúa el sentido original del beneficio —compensar gastos de alojamiento— y lo transforma en una renta fija encubierta.

Este mecanismo no solo expone una falta de controles, sino también una estructura que permite el uso discrecional de recursos públicos en un momento donde la provincia enfrenta dificultades incluso para sostener su funcionamiento básico.



Caja política y clientelismo

El esquema de viáticos no opera de manera aislada. Se complementa con el uso de subsidios y ayudas económicas dentro de los bloques, lo que históricamente ha funcionado como herramienta de construcción política.

En ese contexto, cuando se ven amenazados estos recursos, el malestar dentro de la dirigencia no pasa por la situación económica general, sino por la posible pérdida de una “caja” clave para sostener estructura territorial y apoyos políticos.
Una brecha cada vez más evidente

Mientras el Gobierno provincial advierte sobre déficit, deuda creciente y dificultades para pagar salarios —incluso con rumores de pagos en cuotas—, la Legislatura muestra una dinámica completamente distinta: rapidez para garantizar recursos propios y sostener beneficios.

El contraste es inevitable: ajuste para la sociedad, privilegios para la política.

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