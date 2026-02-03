Movilización sindical en Ushuaia mientras el conflicto ya quedó en manos de la Corte Suprema

La intervención sigue vigente





Con este encuadre, la consecuencia inmediata es clara: la intervención del Puerto de Ushuaia continúa plenamente vigente. Hasta que la Corte Suprema decida admitir el caso y pronunciarse —un proceso sin plazos breves—, la administración nacional mantiene el control operativo y administrativo del puerto.





En términos políticos, esto refuerza la posición del Gobierno Nacional y coloca al Ejecutivo provincial en un escenario de tiempos judiciales largos, donde la resolución del conflicto queda supeditada a una instancia excepcional.

Fondos, soberanía y un conflicto que se estira





Desde los gremios se volvió a señalar que la intervención no responde a razones técnicas sino a una disputa por el control de recursos estratégicos, en referencia a los fondos portuarios cuestionados por la ANPYN y al marco de la Ley Provincial 1596.





El puerto fue definido como un activo clave para la Provincia, no solo por su rol económico y laboral, sino por su valor geopolítico, como puerta de acceso a la Antártida y eje del Atlántico Sur.



