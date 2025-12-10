El Superior Tribunal de Justicia realizó una jornada académica sobre lavado de dinero y narcocriminalidad

4 0 10 diciembre 2025 2025-12-10T10:26:00-03:00 Editar esta nota

El STJ realizó una jornada académica sobre lavado de dinero y narcocriminalidad con la presencia de autoridades judiciales y del Banco Tierra del Fueg

El STJ llevó adelante la jornada “Lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad”, encabezada por el vicepresidente Gonzalo Sagastume. Participaron autoridades judiciales y el presidente del Banco Tierra del Fuego.

El STJ llevó adelante la jornada “Lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad”, encabezada por el vicepresidente Gonzalo Sagastume. Participaron autoridades judiciales y el presidente del Banco Tierra del Fuego.

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego desarrolló este martes 9 de diciembre la jornada académica titulada “Lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad”, organizada por la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”. 

El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente del STJ y Director de la Escuela Judicial, Dr. Gonzalo Sagastume, en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance”. También participaron la presidente del STJ, Dra. María del Carmen Battaini, el juez del STJ, Dr. Ernesto Adrián Löffler, y el presidente del Banco Tierra del Fuego, Dr. Fabián Musso.

Sagastume estuvo acompañado en el estrado por el Defensor ante el STJ y Secretario Académico de la Escuela Judicial, Dr. Jesús González Saber, quien realizó la presentación de la actividad y del magistrado a cargo de la exposición.

La jornada contó con la asistencia de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, quienes participaron del análisis y actualización en materia de delitos complejos vinculados al lavado de activos, el rol del narcoterrorismo y las nuevas formas de narcocriminalidad.

Desde el Superior Tribunal destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, orientadas a fortalecer el trabajo judicial ante fenómenos delictivos en constante evolución.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 4
  1. Anónimodiciembre 10, 2025

    y si resuelven las causas que tienen hace años ?

    ResponderBorrar
  2. Anónimodiciembre 10, 2025

    Rodrigo DUME podría dar el máster como lavar antes con colazzo hoy con greve el que compra las voluntades en la legislaturra

    ResponderBorrar
  3. Anónimodiciembre 10, 2025

    Para ponerse a tono

    ResponderBorrar
  4. Anónimodiciembre 10, 2025

    A estás si que no van los liberpelucas no sean que los atrapen.

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2423,Interes General,3274,Internacionales,159,Locales,4039,Noticias Nacionales,1435,Policiale,7,Policiales,11490,Sociedad,5114,Tecno,81,Tendencias,165,Titulares,14896,Ultimas Noticias,13285,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Superior Tribunal de Justicia realizó una jornada académica sobre lavado de dinero y narcocriminalidad
El Superior Tribunal de Justicia realizó una jornada académica sobre lavado de dinero y narcocriminalidad
El STJ realizó una jornada académica sobre lavado de dinero y narcocriminalidad con la presencia de autoridades judiciales y del Banco Tierra del Fueg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDC2VxMOLdCb-Ma7BafUeTjYM7x5sGXNXcVyNBqo-24hlmn8w9J2Xu2LGt9mEY7ralgyUhqG1tiSW7fdD57Tl2slPSmr4Hw2h13pKyVGnG1Osj634lyR0N1NlVdP5UNMdSD5aZjreXl1hftaADe0-wWorutDVkk_mrgQ3CHBbFDKkqKkkPQ7d8/w640-h384/capacitacion%20narcotrafico%20en%20ushuaia.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDC2VxMOLdCb-Ma7BafUeTjYM7x5sGXNXcVyNBqo-24hlmn8w9J2Xu2LGt9mEY7ralgyUhqG1tiSW7fdD57Tl2slPSmr4Hw2h13pKyVGnG1Osj634lyR0N1NlVdP5UNMdSD5aZjreXl1hftaADe0-wWorutDVkk_mrgQ3CHBbFDKkqKkkPQ7d8/s72-w640-c-h384/capacitacion%20narcotrafico%20en%20ushuaia.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/el-superior-tribunal-de-justicia.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/el-superior-tribunal-de-justicia.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos