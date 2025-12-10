El Superior Tribunal de Justicia realizó una jornada académica sobre lavado de dinero y narcocriminalidad

El STJ llevó adelante la jornada “Lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad”, encabezada por el vicepresidente Gonzalo Sagastume. Participaron autoridades judiciales y el presidente del Banco Tierra del Fuego.

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego desarrolló este martes 9 de diciembre la jornada académica titulada “Lavado de dinero, narcoterrorismo y narcocriminalidad”, organizada por la Escuela Judicial “María Angélica Barreda”.





El encuentro estuvo encabezado por el vicepresidente del STJ y Director de la Escuela Judicial, Dr. Gonzalo Sagastume, en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance”. También participaron la presidente del STJ, Dra. María del Carmen Battaini, el juez del STJ, Dr. Ernesto Adrián Löffler, y el presidente del Banco Tierra del Fuego, Dr. Fabián Musso.





Sagastume estuvo acompañado en el estrado por el Defensor ante el STJ y Secretario Académico de la Escuela Judicial, Dr. Jesús González Saber, quien realizó la presentación de la actividad y del magistrado a cargo de la exposición.





La jornada contó con la asistencia de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial, quienes participaron del análisis y actualización en materia de delitos complejos vinculados al lavado de activos, el rol del narcoterrorismo y las nuevas formas de narcocriminalidad.





Desde el Superior Tribunal destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas, orientadas a fortalecer el trabajo judicial ante fenómenos delictivos en constante evolución.