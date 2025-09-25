Fiscalía de Estado advirtió que las desobligaciones docentes ponen en riesgo el derecho a la educación y que hay que sancionar

La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego emitió el dictamen N°10/25 en el marco de las denuncias realizadas por padres de alumnos , quiene...
Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego emitió el dictamen N°10/25 en el marco de las denuncias realizadas por padres de alumnos, quienes reclamaron por las interrupciones del dictado de clases debido a medidas de fuerza en los establecimientos educativos.
En su resolución, el organismo advirtió que las “desobligaciones docentes” y los paros reiterados comprometen seriamente el cumplimiento del ciclo lectivo, poniendo en riesgo el derecho de los estudiantes a recibir educación continua y de calidad.
La Fiscalía recordó que la legislación nacional establece un mínimo de 190 días efectivos de clases y al menos 760 horas reloj anuales, estándares que se tornan difíciles de cumplir bajo el actual escenario de suspensiones.
El dictamen también cuestionó la falta de medidas concretas del Ministerio de Educación para recuperar los días perdidos, señalando que los programas anunciados por la cartera carecen de información suficiente y de resultados verificables.
En esa línea, exhortó al ministro a implementar de manera inmediata mecanismos de compensación pedagógica, tales como: Extensión del calendario escolar, Jornadas intensivas, Reprogramación de contenidos, Uso de recursos tecnológicos.
Asimismo, la Fiscalía sostuvo que deberán aplicarse descuentos salariales a los docentes que incurran en “desobligaciones” u otras formas de interrupción del servicio educativo, además de habilitar canales para que las familias puedan denunciar incumplimientos.
Finalmente, el dictamen subrayó que, si bien las reivindicaciones gremiales son legítimas, deben compatibilizarse con el interés superior del niño. Advirtió que la prolongada pérdida de clases genera desigualdad educativa, afecta el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes y compromete su futuro académico y laboral.
Los chicos no solo se educan en la escuela creo que los padres deberían saberlo y la mayoría son bolitas que vayan a Bolivia a exigir educaciónResponderBorrar
Mira existe la fiscalía de Estado!!!!!ResponderBorrar
sansionar que fiscal trucho justicia corrupta metan presos a sus colegas delincuentes y coimeros y despues trabajen a derechoResponderBorrar
Muy bien la Fiscalia, ahora podria actuar de oficio y pedir la baja de la Supervisora nombrada con puntaje trucho, la Alfonso Veronica que es dlegada del SUTEF y el ministerio de educacion no hace nada. la junat ya le envio a las ecuelas que tiene como 10 puntos de masResponderBorrar
jajajajajajaaaa desobligaciones laborales jajajajajaja NO EXISTES KUKAS !!! SI NO TRABAJAS ESTAS DESPEDIDO !!! ASI DE CORTITO ES!!!! HAY QUE RAJAR A TODOS LOS QUE HACEN DESOBLIGACION Y CON ESO LE SUBIS EL SALARIO A LOS QUE TRABAJANResponderBorrar
Que recién se dieron cuenta que pone en riesgo la educación? Renuncien tds inutiles mejor y listo, por nadie hacen nada x la educaciónResponderBorrar
Teléfono para el gobernador.... Consulto, el incumplimiento de este dictamen no es causal de juicio político?ResponderBorrar
Es que el gremio docente es eso, gremio de los docentes. Defiende el sueldo de sus afiliados, pero les importa nada los estudiantes.ResponderBorrar
Olvídate melella no va a hacer nada con los sindicalistas si son parte del gobierno actual !!!!!ResponderBorrar
POR FIN UN POCO DE RACIONALIDADResponderBorrar
Me parece bien, pero debería también comprometer al gobernador a pagar sueldos dignos acorde a la canasta básica y según el artículo. 14 bis sueldo mínimo vital y móvil, que no se cumple señora fiscal.ResponderBorrar
Y el aumento de sueldo acorde al salario mínimo vital y móvil. Fijado en la constitución nacionalResponderBorrar