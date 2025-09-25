Fiscalía de Estado advirtió que las desobligaciones docentes ponen en riesgo el derecho a la educación y que hay que sancionar

Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego

En su resolución, el organismo advirtió que las “desobligaciones docentes” y los paros reiterados comprometen seriamente el cumplimiento del ciclo lectivo, poniendo en riesgo el derecho de los estudiantes a recibir educación continua y de calidad.





La Fiscalía recordó que la legislación nacional establece un mínimo de 190 días efectivos de clases y al menos 760 horas reloj anuales, estándares que se tornan difíciles de cumplir bajo el actual escenario de suspensiones.





El dictamen también cuestionó la falta de medidas concretas del Ministerio de Educación para recuperar los días perdidos, señalando que los programas anunciados por la cartera carecen de información suficiente y de resultados verificables.





En esa línea, exhortó al ministro a implementar de manera inmediata mecanismos de compensación pedagógica, tales como: Extensión del calendario escolar, Jornadas intensivas, Reprogramación de contenidos, Uso de recursos tecnológicos.





Asimismo, la Fiscalía sostuvo que deberán aplicarse descuentos salariales a los docentes que incurran en “desobligaciones” u otras formas de interrupción del servicio educativo, además de habilitar canales para que las familias puedan denunciar incumplimientos.





Finalmente, el dictamen subrayó que, si bien las reivindicaciones gremiales son legítimas, deben compatibilizarse con el interés superior del niño. Advirtió que la prolongada pérdida de clases genera desigualdad educativa, afecta el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes y compromete su futuro académico y laboral.