Ushuaia: hallan sin vida a un hombre de 80 años tras descompensarse en su vivienda

Un hombre de 80 años fue hallado sin vida este viernes por la noche en una vivienda ubicada sobre Quinquela Martín al 1600, en la ciudad de Ushuaia, luego de que se alertara a los servicios de emergencia por una presunta descompensación.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:24 horas, cuando desde la Central de Emergencias se solicitó la presencia de personal policial y sanitario ante la presencia de un hombre que habría sufrido un paro respiratorio dentro de su domicilio.





Al arribar al lugar, los efectivos policiales fueron recibidos por Bustamante, de 47 años, quien indicó que la persona afectada era su padre, Antonio Inocencio Bustamante, de 80 años. Según explicó, el adulto mayor se habría descompensado repentinamente momentos antes, por lo que solicitó asistencia médica de urgencia.





Minutos después llegó al domicilio personal sanitario, que procedió a examinar al hombre. La doctora Becerra constató que el adulto mayor ya se encontraba sin signos vitales, confirmando el fallecimiento en el lugar.





Tras el procedimiento, efectivos policiales realizaron las actuaciones correspondientes en la vivienda mientras se llevan adelante las diligencias de rigor para establecer con precisión las circunstancias del deceso.





De acuerdo con la información preliminar, se presume que el fallecimiento estaría vinculado a causas naturales, aunque las autoridades indicaron que la información será ampliada a medida que avance la intervención judicial y administrativa del caso.





Este tipo de intervenciones suele activar el protocolo policial y sanitario habitual para constatar fallecimientos en domicilios particulares. En estos casos, las autoridades deben verificar las circunstancias del deceso para descartar cualquier situación irregular antes de cerrar las actuaciones correspondientes.