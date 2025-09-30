Actualización Incendio: Hombre con quemaduras escapo de las llamas tras incendio en zona boscosa de Ushuaia

Incendio en Ushuaia: un hombre de 82 años logró escapar de su vivienda en llamas. Sufrió quemaduras y está internado en el Hospital Regional.

Un incendio arrasó con una vivienda liviana en cercanías de Arroyo Grande. Un hombre de 82 años logró salvar su vida, aunque sufrió quemaduras.
La tranquilidad de un sector boscoso ubicado a unos 300 metros de la Planta Potabilizadora N° 3 "Arroyo Grande" se vio interrumpida este martes por un incendio de gran magnitud que consumió por completo una vivienda de construcción liviana.

El único ocupante del domicilio, Luis Jerez, de 82 años, logró escapar de las llamas por sus propios medios, en un dramático intento por salvar su vida. Sin embargo, sufrió quemaduras en la espalda y en ambas piernas, por lo que debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo a los primeros indicios, el siniestro podría haberse originado a raíz de una fuga de gas, aunque las causas exactas se encuentran bajo investigación. La precariedad de los materiales con los que estaba construida la vivienda facilitó la rápida propagación del fuego, que la redujo a escombros en cuestión de minutos.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Quinta, personal policial y equipos de emergencias, quienes realizaron las primeras actuaciones judiciales para determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

