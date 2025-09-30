(Vídeo) Incendio en el barrio Andorra: trabajan bomberos y policía

Durante la mañana de este martes se registró un incendio en el barrio Andorra, lo que generó la inmediata intervención de dotaciones de bomberos y efectivos policiales.

Si bien aún no trascendieron mayores detalles, se pudo confirmar que el fuego afectó una vivienda y que los equipos de emergencia se encuentran trabajando para controlar la situación.





Por el momento, no se reportaron personas lesionadas, aunque el hecho continúa en desarrollo y se aguarda información oficial sobre el origen del siniestro y los daños ocasionados.