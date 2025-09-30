(Vídeo) Incendio en el barrio Andorra: trabajan bomberos y policía

Incendio en barrio Andorra de Ushuaia. Bomberos y policía trabajan en el lugar.
Durante la mañana de este martes se registró un incendio en el barrio Andorra, lo que generó la inmediata intervención de dotaciones de bomberos y efectivos policiales.
Si bien aún no trascendieron mayores detalles, se pudo confirmar que el fuego afectó una vivienda y que los equipos de emergencia se encuentran trabajando para controlar la situación.
Por el momento, no se reportaron personas lesionadas, aunque el hecho continúa en desarrollo y se aguarda información oficial sobre el origen del siniestro y los daños ocasionados.
Noticia en desarrollo.
Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.
COMENTARIOS