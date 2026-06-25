Mientras Vuoto, iriarte y Pelolli pide por "Cristina Libre", la Justicia avanza con decomisos millonarios y nuevas causas contra la ex presidenta

En Ushuaia, el respaldo promovido por Walter Vuoto volvió a exhibir interrogantes sobre el futuro político de un espacio que sigue defendiendo a una dirigente condenada por corrupción.

Mientras el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, vuelve a posicionarse entre los principales defensores políticos de Cristina Fernández de Kirchner, la situación judicial de la ex presidenta continúa sumando capítulos que difícilmente puedan ser ignorados por la opinión pública.





La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad ya fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lejos de tratarse de una investigación en trámite, se trata de una sentencia firme que convirtió a la ex mandataria en una dirigente condenada por corrupción por el máximo tribunal del país.





Sin embargo, desde sectores alineados con La Cámpora y el kirchnerismo más duro, la respuesta sigue siendo la misma: insistir con la consigna "Cristina Libre" y denunciar una supuesta persecución judicial.





En Ushuaia, esa estrategia volvió a reflejarse en las actividades impulsadas por dirigentes cercanos a Vuoto. No obstante, la convocatoria mostró una realidad muy distinta a la esperada por sus organizadores. Según distintas estimaciones, apenas unas 300 personas participaron de una acto que había sido presentada como una demostración masiva de respaldo político. En el acto, un escenario central, para ocupar mas espacio y todos sentados, para que parezca que hay mas cantidad de personas.





La cifra no pasó inadvertida para analistas y observadores de la política fueguina. Más allá de la capacidad de movilización histórica que tuvo el kirchnerismo en la provincia, el número expuso una evidente dificultad para generar entusiasmo incluso entre sectores tradicionalmente afines.



