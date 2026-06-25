Mientras Vuoto, iriarte y Pelolli pide por "Cristina Libre", la Justicia avanza con decomisos millonarios y nuevas causas contra la ex presidenta

Mientras Walter Vuoto impulsa la campaña "Cristina Libre", la Justicia avanza con decomisos millonarios y nuevas causas contra la ex presidenta.
En Ushuaia, el respaldo promovido por Walter Vuoto volvió a exhibir interrogantes sobre el futuro político de un espacio que sigue defendiendo a una dirigente condenada por corrupción.
Mientras el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, vuelve a posicionarse entre los principales defensores políticos de Cristina Fernández de Kirchner, la situación judicial de la ex presidenta continúa sumando capítulos que difícilmente puedan ser ignorados por la opinión pública.
La condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad ya fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lejos de tratarse de una investigación en trámite, se trata de una sentencia firme que convirtió a la ex mandataria en una dirigente condenada por corrupción por el máximo tribunal del país.
Sin embargo, desde sectores alineados con La Cámpora y el kirchnerismo más duro, la respuesta sigue siendo la misma: insistir con la consigna "Cristina Libre" y denunciar una supuesta persecución judicial.
En Ushuaia, esa estrategia volvió a reflejarse en las actividades impulsadas por dirigentes cercanos a Vuoto. No obstante, la convocatoria mostró una realidad muy distinta a la esperada por sus organizadores. Según distintas estimaciones, apenas unas 300 personas participaron de una acto que había sido presentada como una demostración masiva de respaldo político. En el acto, un escenario central, para ocupar mas espacio y todos sentados, para que parezca que hay mas cantidad de personas.
La cifra no pasó inadvertida para analistas y observadores de la política fueguina. Más allá de la capacidad de movilización histórica que tuvo el kirchnerismo en la provincia, el número expuso una evidente dificultad para generar entusiasmo incluso entre sectores tradicionalmente afines.
UNA DEFENSA POLÍTICA CADA VEZ MÁS DIFÍCIL
El problema para el kirchnerismo no es solamente electoral. Mientras se insiste con la defensa política de Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia continúa avanzando en la ejecución de medidas derivadas de la condena firme.
Entre ellas aparece el decomiso de bienes valuados en más de $684.000 millones, además de más de 140 inmuebles y decenas de vehículos vinculados a la causa Vialidad.
Paralelamente continúan abiertos otros expedientes judiciales que mantienen a la ex presidenta en el centro de la agenda judicial nacional.
En ese contexto, cada vez son más los sectores que se preguntan si resulta conveniente para el peronismo construir una alternativa política mirando hacia una figura cuya principal actualidad pública está marcada por causas judiciales, condenas y recursos defensivos.
EL CONTRASTE CON LOS PROBLEMAS DE USHUAIA
La situación también genera cuestionamientos en el plano local. Mientras Vuoto dedica tiempo y recursos políticos a respaldar la campaña "Cristina Libre", vecinos de distintos barrios continúan reclamando por problemas cotidianos que siguen sin solución definitiva.
El estado de las calles, el deterioro de escaleras públicas, los reclamos por servicios municipales, la situación salarial de los trabajadores municipales y las demandas de infraestructura aparecen diariamente en la agenda ciudadana. (VER RECLAMO)
Para muchos vecinos, la pregunta es inevitable: ¿debe el principal dirigente político de Ushuaia concentrar esfuerzos en la defensa de una dirigente condenada o en resolver los problemas que afectan a los habitantes de la ciudad?
UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
La defensa de Cristina Kirchner continúa siendo una bandera central para el sector político que encabeza Walter Vuoto en Tierra del Fuego. Sin embargo, el escenario judicial de la ex mandataria y la escasa convocatoria observada en las últimas actividades de respaldo plantean interrogantes sobre la capacidad de esa estrategia para seguir movilizando a la sociedad.
Con una condena firme, decomisos multimillonarios en marcha y nuevas causas pendientes de resolución, el debate ya no parece limitarse a la situación personal de Cristina Kirchner, sino también al rumbo político de un espacio que continúa apostando gran parte de su identidad a la defensa de una figura cuya situación judicial está lejos de haberse cerrado.
¿Que opinas de Cristina Fernandez de Kirchner y de Walter Vuoto que la defiende?
La Cámpora es MileiResponderBorrar
Por esto ganó Milei y va a ganar la provincia y la municipalidad....Borrar
No juntamos tres neuronas ahí, que pretenden algo coherente?????Borrar
Si sos funcionario peroncho o sos korrupto o sos cómplice ✌️, Dios y el pueblo lo hagan desaparecer 🙏Borrar
sigan defendiendo a la chorra que gana mileiResponderBorrar
no habia nadie jajajaj muerto politicoResponderBorrar
que siga poniendo la cara iriarte que se va vuoto y muere ahiResponderBorrar
pelolli decia que manejaba este portal jajajaja es noticia cuando le pegan en esta pagina las otras todas compradasResponderBorrar
iriarte se pone lentes y no sabe leer jajajajaResponderBorrar
Es para la foto.Como Vuoto con la cinta midiendo en la Perito Moreno...Borrar
Macri y Milei no estan condenados porque estan arreglados con los jueces. Si Adorni fuese K estaría en canaResponderBorrar
No puede que estos zánganos no tengan a otra persona y solo piensen en esos hdrmp de los kirchner ,busquen otra cosa muchachos cabezas de termosResponderBorrar
son unos caraduras esta gente. la chorra se robo con los amigos de lopez, baez, etc... en ese momento la modica suma de 86 mil millones de pesos... la gente del kirnerismo son unos ignorantes, ineptos y corruptos en defenderla...ResponderBorrar