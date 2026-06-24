El BTF, Tolhuin y una constructora privada lanzan un plan habitacional en medio de la crisis de acceso a la vivienda

En un contexto marcado por el déficit habitacional que atraviesa la provincia y los reclamos crecientes de familias que aguardan soluciones desde hace años, el Banco de Tierra del Fuego (BTF) firmó un convenio con el Municipio de Tolhuin y la empresa constructora Gada S.A. para desarrollar un esquema de soluciones habitacionales integrales.

El acuerdo fue suscripto por el presidente del BTF, Adrián Cosentino; el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington; y representantes de la firma constructora, en el marco de una iniciativa que forma parte del denominado Plan 2026 impulsado por la entidad financiera provincial.





Según se informó oficialmente, el esquema contempla la articulación entre el municipio, el banco y el sector privado para facilitar el acceso a terrenos, financiamiento para la construcción de viviendas y provisión de servicios básicos.





Desde el Municipio de Tolhuin se realizará la identificación y priorización de la demanda habitacional, confeccionando el listado de postulantes que podrán acceder a los lotes disponibles. Posteriormente será el Banco de Tierra del Fuego quien determine, mediante la correspondiente evaluación crediticia, qué familias reúnen los requisitos para acceder a las líneas hipotecarias UVA destinadas a la construcción de vivienda única.





El proyecto prevé que las unidades sean construidas por la empresa Gada S.A. mediante sistemas modulares, una modalidad que promete reducir tiempos de ejecución y costos respecto de los sistemas tradicionales.





No obstante, la iniciativa también vuelve a poner sobre la mesa una realidad que atraviesa a gran parte de Tierra del Fuego: la dificultad de numerosas familias para acceder a créditos hipotecarios en un escenario económico complejo, con salarios deteriorados, pérdida de poder adquisitivo e incertidumbre laboral.





Mientras el Gobierno provincial y el Banco de Tierra del Fuego destacan la importancia de generar nuevas herramientas de financiamiento, sectores vinculados a la problemática habitacional advierten que el principal desafío sigue siendo garantizar que los programas lleguen efectivamente a quienes llevan años esperando una solución y no pueden cumplir con las exigencias financieras que requieren este tipo de operatorias.





Desde el BTF sostuvieron que la entidad busca consolidarse como una banca de desarrollo y fomentar proyectos que permitan atender demandas estructurales de la provincia.





"Se busca que el banco funcione como un verdadero motor de desarrollo sostenible e inclusivo", afirmó Adrián Cosentino, quien destacó además que el convenio pretende generar un efecto multiplicador en la economía local mediante la utilización de materiales fueguinos y la participación de empresas y proveedores de la provincia.





La iniciativa se suma a una serie de anuncios vinculados al desarrollo habitacional, aunque el interrogante de fondo sigue siendo el mismo para miles de fueguinos: cuándo llegarán soluciones concretas para quienes continúan esperando acceder a una vivienda propia.