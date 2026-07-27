Los vecinos siguen esquivando baches mientras el Municipio habla de "buenas condiciones" de la calles

5 0 27 julio 2026 2026-07-27T13:48:00-03:00 Editar esta nota

La Municipalidad asegura que trabaja para mantener las calles en condiciones, pero vecinos de Ushuaia denuncian baches, pozos y marcado deterioro vial

La Municipalidad de Ushuaia asegura que trabaja "sin pausa" para mantener la red vial en condiciones. Sin embargo, recorrer la ciudad alcanza para comprobar una realidad muy distinta: pozos, baches, asfalto deteriorado y reparaciones que duran apenas unos días forman parte del paisaje cotidiano que enfrentan miles de vecinos.

Las calles muestran una realidad diferente: "Trabajamos sin pausa para poner las calles de la ciudad en buenas condiciones". Sin embargo los reclamos vecinas en redes y enviados a la redeacción, dejan en evidencia la falta de un plan que se implemente de manera efectiva. (VER)

Esa fue la frase difundida oficialmente por la Municipalidad de Ushuaia en el marco del Operativo Invierno. Sin embargo, para miles de vecinos, esa afirmación choca de frente con la realidad que viven todos los días.

No hace falta recorrer demasiados kilómetros para encontrar calles con el pavimento completamente destruido, baches de importantes dimensiones, hundimientos, reparaciones deterioradas y sectores que permanecen sin intervención durante meses.

Mientras las publicaciones oficiales destacan las tareas municipales, las redes sociales y los reclamos vecinales muestran otra postal: conductores que deben zigzaguear para evitar romper sus vehículos, motociclistas expuestos a sufrir accidentes y peatones que también padecen el deterioro del espacio público.

Estado de algunas calles de ushuaia


Una ciudad que necesita obras duraderas

El problema no pasa únicamente por la existencia de baches, sino por la falta de soluciones permanentes. Numerosas intervenciones terminan siendo reparaciones provisorias que, tras algunas lluvias, heladas o el intenso tránsito, vuelven a deteriorarse rápidamente.

Los vecinos sostienen que el mantenimiento vial parece responder más a parches de emergencia que a un verdadero plan integral de recuperación del pavimento urbano. Reclamo de vecinos (VER)

Del discurso a la realidad

La comunicación oficial insiste en mostrar un Municipio activo y presente. Sin embargo, para buena parte de los ushuaienses, las calles son el mejor indicador para evaluar una gestión. El estado de la infraestructura vial impacta diariamente en
  • La seguridad vial.
  • El costo de mantenimiento de los vehículos.
  • El transporte público.
  • El turismo.
  • La calidad de vida de quienes transitan la ciudad.
Cuando la experiencia cotidiana contradice el mensaje institucional, es inevitable que aparezcan cuestionamientos sobre la eficacia de las políticas de mantenimiento.

La percepción ciudadana también forma parte de la gestión

Más allá de los comunicados y publicaciones oficiales, la percepción de los vecinos se construye recorriendo la ciudad. Los ushuaienses no necesitan únicamente anuncios sobre operativos o trabajos en ejecución. Esperan resultados visibles, calles transitables y obras que perduren en el tiempo.

Hoy, para muchos ciudadanos, la imagen que ofrecen distintos barrios y arterias principales parece alejarse del concepto de "buenas condiciones" difundido por el Municipio.

Las campañas de comunicación pueden instalar un mensaje durante algunos días, pero la realidad termina imponiéndose. Las calles no hablan en conferencias de prensa ni publican en redes sociales: muestran su estado todos los días frente a miles de vecinos.

La discusión ya no pasa por quién tiene razón, sino por lo que cualquier conductor puede comprobar con solo recorrer Ushuaia. Cuando el discurso oficial asegura que las calles están en buenas condiciones, pero los baches siguen siendo protagonistas del paisaje urbano, la credibilidad comienza a deteriorarse al mismo ritmo que el asfalto.

¿Que te parece la gestión de las calles de la ciudad? ¿Que cambiarías?

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COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimojulio 27, 2026

    Lons funcionarios viven una realidad paralela, nuca van a mejorar nada así

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  2. Anónimojulio 27, 2026

    son impresentables, no paran de chorear, es lo unico que saben hacer y en eso, son expertos. Todos presos tiene que ir

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  3. Anónimojulio 27, 2026

    Walter aflojale a la falopa

    ResponderBorrar
  4. Anónimojulio 27, 2026

    Creo que hay que llamar urgente a los jefes del peluca marioneta nacional, la giorgeva, o Netan o el anaranjado del norte haber que le ordenan a su empleaducho.

    ResponderBorrar
  5. Anónimojulio 27, 2026

    solo para afanar esta solo vuoto lo tiene mal la blanca ni una neurona tiene

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Cronicas Fueguinas: Los vecinos siguen esquivando baches mientras el Municipio habla de "buenas condiciones" de la calles
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