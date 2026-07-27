Los vecinos siguen esquivando baches mientras el Municipio habla de "buenas condiciones" de la calles

(VER) Las calles muestran una realidad diferente: "Trabajamos sin pausa para poner las calles de la ciudad en buenas condiciones". Sin embargo los reclamos vecinas en redes y enviados a la redeacción, dejan en evidencia la falta de un plan que se implemente de manera efectiva.





Esa fue la frase difundida oficialmente por la Municipalidad de Ushuaia en el marco del Operativo Invierno. Sin embargo, para miles de vecinos, esa afirmación choca de frente con la realidad que viven todos los días.





No hace falta recorrer demasiados kilómetros para encontrar calles con el pavimento completamente destruido, baches de importantes dimensiones, hundimientos, reparaciones deterioradas y sectores que permanecen sin intervención durante meses.





Mientras las publicaciones oficiales destacan las tareas municipales, las redes sociales y los reclamos vecinales muestran otra postal: conductores que deben zigzaguear para evitar romper sus vehículos, motociclistas expuestos a sufrir accidentes y peatones que también padecen el deterioro del espacio público.









Una ciudad que necesita obras duraderas





El problema no pasa únicamente por la existencia de baches, sino por la falta de soluciones permanentes. Numerosas intervenciones terminan siendo reparaciones provisorias que, tras algunas lluvias, heladas o el intenso tránsito, vuelven a deteriorarse rápidamente.



