Detuvieron a joven acusado de protagonizar una seguidilla de robos en Chacra II

0 0 04 junio 2026 2026-06-04T09:11:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron en Río Grande a Franco Lautaro Ojeda, de 21 años, acusado de participar en varios robos y tentativas de ingreso a comercios y viviendas de

Franco Lautaro Ojeda, de 21 años, fue detenido durante un allanamiento ordenado por la Justicia. Lo investigan por varios hechos delictivos cometidos contra comercios y viviendas de Río Grande, además de una denuncia por sustracción de dinero.

Un joven de 21 años fue detenido por la Policía durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por distintos hechos delictivos ocurridos en los últimos días en la ciudad, especialmente en el sector de Chacra II.

Se trata de Franco Lautaro Ojeda, quien fue aprehendido durante un procedimiento efectuado en una vivienda ubicada sobre la calle Pioneros Fueguinos al 400, por disposición del Juzgado de Instrucción N° 2.

La medida judicial se originó a partir de una causa vinculada a la sustracción de dinero en un comercio local, aunque la investigación permitió relacionar al sospechoso con otros delitos registrados recientemente en distintos puntos de Río Grande.

Según informaron fuentes policiales, Ojeda ya era seguido por los investigadores debido a diversos ilícitos cometidos contra comercios luego de haber recuperado la libertad en causas anteriores.

Durante la madrugada del miércoles se registró una serie de episodios que terminaron acelerando las actuaciones judiciales. Uno de los hechos ocurrió en una verdulería ubicada sobre calle Liniers al 800. Horas más tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, el sospechoso habría intentado ingresar a un local de indumentaria situado en la intersección de Prefectura Naval Argentina y Eva Perón.

Asimismo, los investigadores lo vinculan con el robo de un televisor sustraído de una vivienda ubicada sobre Prefectura Naval al 900. También habría participado junto a otros individuos en un intento de ingreso a otra casa del sector, maniobra que fue frustrada cuando el propietario advirtió la situación y los sospechosos escaparon del lugar.

Ante la reiteración de los hechos y las pruebas reunidas durante la investigación, el juez de Instrucción Raúl Sahade dispuso la detención del joven, medida que se concretó durante el allanamiento realizado por efectivos policiales.

Ojeda permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las investigaciones para determinar su grado de participación en los distintos hechos denunciados.

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