Una nueva medida de fuerza del SUTEF volverá a impactar de lleno en el calendario escolar de Tierra del Fuego. El gremio docente anunció un paro de 48 horas con movilización para este miércoles 8 de abril en Ushuaia, en el marco de sus reclamos salariales y legislativos.

La concentración está prevista para el Miércoles a las 10:30 en la Escuela Nº 1, desde donde marcharán hacia la Legislatura provincial para exigir el tratamiento urgente de la Ley de Financiamiento Educativo , una iniciativa que —según remarcan— fue presentada hace 1 año, 10 meses y 8 días sin avances concretos.





El reclamo incluye además la reapertura de paritarias y una recomposición salarial, en un contexto donde los docentes advierten una fuerte pérdida del poder adquisitivo.





Sin embargo, la medida vuelve a abrir un escenario repetido: el conflicto entre el gremio y el Estado termina trasladándose a las aulas, con miles de estudiantes que quedan nuevamente sin clases. Es un capricho la Ley, que entre otras fuentes de financiamiento tenia al Puerto de Ushuaia?





Desde el sindicato convocaron a una movilización masiva, incluyendo el traslado de docentes desde Río Grande y Tolhuin, y anticiparon que la jornada concluirá con una olla popular frente a Casa de Gobierno, como forma de visibilizar el reclamo.





El planteo hacia la dirigencia política es directo: piden a los legisladores que “legislen a favor del pueblo” y que demuestren compromiso con la educación. Pero mientras el debate sigue empantanado entre reclamos y falta de respuestas, el sistema educativo continúa funcionando de manera intermitente.





Una vez más, el conflicto docente deja en evidencia la falta de acuerdos estructurales y la incapacidad de las partes para encontrar una salida que no tenga como variable de ajuste a los estudiantes.