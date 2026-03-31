VUOTO SE MOSTRÓ CON EMPRENDEDORES DE YERBA “FUEGUINA” EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA

11 0 31 marzo 2026 2026-03-31T03:00:00-03:00 Editar esta nota

Vuoto se reunió con jóvenes que crearon una yerba fueguina. El encuentro se da en medio de la crisis económica en Ushuaia.

El intendente recibió a jóvenes que lanzaron una marca de yerba mate local. Destacó el espíritu emprendedor, aunque el gesto se da en un contexto de fuerte deterioro económico en la ciudad.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con jóvenes emprendedores que desarrollaron “El Fueguino”, una marca de yerba mate que busca posicionarse como producto local dentro de la provincia.

Los impulsores del proyecto, Nicolás Alarcón y Candela León, junto a otros socios, presentaron la iniciativa al jefe comunal, destacando que se trata de una propuesta con identidad fueguina dentro de una industria históricamente concentrada en otras regiones del país.

Durante el encuentro, Vuoto valoró el emprendimiento y sostuvo que “en un contexto difícil los chicos decidieron impulsar una iniciativa muy interesante”, al tiempo que remarcó que desde el Municipio se acompañará este tipo de proyectos.

Por su parte, Alarcón explicó que la idea surgió en una reunión entre amigos y que el objetivo es “representar a los fueguinos dentro de la industria de la yerba mate”, apostando a consolidar una marca propia.

Una foto en medio de un contexto adverso

El encuentro se produce en un escenario económico complejo para la ciudad, con caída de recursos, reclamos por servicios y dificultades financieras que el propio Municipio reconoció en las últimas semanas.

En ese marco, la imagen del intendente junto a emprendedores contrasta con la situación general, donde muchos sectores advierten sobre la falta de políticas concretas para sostener la actividad económica y el empleo.

Si bien el impulso a iniciativas privadas es valorado, el desafío sigue siendo generar condiciones estructurales que permitan que estos proyectos no queden aislados, sino que puedan crecer en un contexto adverso.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 11
  1. Anónimomarzo 31, 2026

    Walter, es para el mate no para fumar gordo drogon

    ResponderBorrar
  2. Anónimomarzo 31, 2026

    Este pelotudo tomando mate mientras hacen mierda los bosques.

    ResponderBorrar
  3. Anónimomarzo 31, 2026

    Donde estan las plantaciones de áloe vera.... Iorio querido....

    ResponderBorrar
  4. Anónimomarzo 31, 2026

    Primeros lo de la yerba. Luego los de la harina, Vuoto ya sabe cómo es la fiesta.

    ResponderBorrar
  5. Anónimomarzo 31, 2026

    Solo lleva el nombre "el fueguino". Lo demás es todo verso. Aquí no se elabora la yerba ni si quiera se fracciona y empaca.

    ResponderBorrar
  6. Anónimomarzo 31, 2026

    Jajaj dónde están las plantaciones de yerba.vuoto misiones está del otro lado del mapa jaja.eso por leer libros peronistas.jajaj

    ResponderBorrar
  7. Anónimomarzo 31, 2026

    Cebense unos mates con hoja de lengua de vaca, bien sequita y picadita. No saben lo que se pierden!

    ResponderBorrar
  8. Anónimomarzo 31, 2026

    Che VUOTO estas contento por el proyecto de yerba.. Te avisaron que es para tomar mate NO psra Fumar, gordo Drogon.

    ResponderBorrar
  9. Anónimomarzo 31, 2026

    y esto quien lo manda, el vendedor de alfajores?

    ResponderBorrar
  10. Anónimomarzo 31, 2026

    La materia prima será mata negra, lengua de vaca, diente de león y cachiyuyos?

    ResponderBorrar
  11. Anónimomarzo 31, 2026

    LA YERBA SE LA PUSO EN EL MATE O SE LA FUMO FALOPITA VUOTTO ?

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,278,Espectaculos,93,Interes,2487,Interes General,3342,Internacionales,172,Locales,4424,Noticias Nacionales,1456,Policiale,9,Policiales,11603,Sociedad,5211,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15332,Ultimas Noticias,13721,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: VUOTO SE MOSTRÓ CON EMPRENDEDORES DE YERBA “FUEGUINA” EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA
VUOTO SE MOSTRÓ CON EMPRENDEDORES DE YERBA “FUEGUINA” EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA
Vuoto se reunió con jóvenes que crearon una yerba fueguina. El encuentro se da en medio de la crisis económica en Ushuaia.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-3Q09AIimNxrGQw3KHNXhpxVWul5GphQvafZvRCQN4Xp6KR4jjdoNRRxCKbArqqv1OfLhhjlxDnQsnAfR9eT-zHMD39jos-F-gbCzxldaWmDkhk0cONtz3kyEZy4OXJjuiEVMljIsSNdcZj3HKGFcziO2-ZngGcnTQ9Kw9DClil4if1ZIa5wR/w640-h426/walter%20vuoto%20con%20productores%20de%20yerba%20fueguina.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-3Q09AIimNxrGQw3KHNXhpxVWul5GphQvafZvRCQN4Xp6KR4jjdoNRRxCKbArqqv1OfLhhjlxDnQsnAfR9eT-zHMD39jos-F-gbCzxldaWmDkhk0cONtz3kyEZy4OXJjuiEVMljIsSNdcZj3HKGFcziO2-ZngGcnTQ9Kw9DClil4if1ZIa5wR/s72-w640-c-h426/walter%20vuoto%20con%20productores%20de%20yerba%20fueguina.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/vuoto-se-mostro-con-emprendedores-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/vuoto-se-mostro-con-emprendedores-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos