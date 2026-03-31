VUOTO SE MOSTRÓ CON EMPRENDEDORES DE YERBA “FUEGUINA” EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA

Vuoto se reunió con jóvenes que crearon una yerba fueguina. El encuentro se da en medio de la crisis económica en Ushuaia.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con jóvenes emprendedores que desarrollaron “El Fueguino”, una marca de yerba mate que busca posicionarse como producto local dentro de la provincia.
Los impulsores del proyecto, Nicolás Alarcón y Candela León, junto a otros socios, presentaron la iniciativa al jefe comunal, destacando que se trata de una propuesta con identidad fueguina dentro de una industria históricamente concentrada en otras regiones del país.
Durante el encuentro, Vuoto valoró el emprendimiento y sostuvo que “en un contexto difícil los chicos decidieron impulsar una iniciativa muy interesante”, al tiempo que remarcó que desde el Municipio se acompañará este tipo de proyectos.
Por su parte, Alarcón explicó que la idea surgió en una reunión entre amigos y que el objetivo es “representar a los fueguinos dentro de la industria de la yerba mate”, apostando a consolidar una marca propia.
Una foto en medio de un contexto adverso
El encuentro se produce en un escenario económico complejo para la ciudad, con caída de recursos, reclamos por servicios y dificultades financieras que el propio Municipio reconoció en las últimas semanas.
En ese marco, la imagen del intendente junto a emprendedores contrasta con la situación general, donde muchos sectores advierten sobre la falta de políticas concretas para sostener la actividad económica y el empleo.
Si bien el impulso a iniciativas privadas es valorado, el desafío sigue siendo generar condiciones estructurales que permitan que estos proyectos no queden aislados, sino que puedan crecer en un contexto adverso.
Walter, es para el mate no para fumar gordo drogonResponderBorrar
Este pelotudo tomando mate mientras hacen mierda los bosques.ResponderBorrar
Donde estan las plantaciones de áloe vera.... Iorio querido....ResponderBorrar
Primeros lo de la yerba. Luego los de la harina, Vuoto ya sabe cómo es la fiesta.ResponderBorrar
Solo lleva el nombre "el fueguino". Lo demás es todo verso. Aquí no se elabora la yerba ni si quiera se fracciona y empaca.ResponderBorrar
Jajaj dónde están las plantaciones de yerba.vuoto misiones está del otro lado del mapa jaja.eso por leer libros peronistas.jajajResponderBorrar
Cebense unos mates con hoja de lengua de vaca, bien sequita y picadita. No saben lo que se pierden!ResponderBorrar
Che VUOTO estas contento por el proyecto de yerba.. Te avisaron que es para tomar mate NO psra Fumar, gordo Drogon.ResponderBorrar
y esto quien lo manda, el vendedor de alfajores?ResponderBorrar
La materia prima será mata negra, lengua de vaca, diente de león y cachiyuyos?ResponderBorrar
LA YERBA SE LA PUSO EN EL MATE O SE LA FUMO FALOPITA VUOTTO ?ResponderBorrar