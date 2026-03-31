VUOTO SE MOSTRÓ CON EMPRENDEDORES DE YERBA “FUEGUINA” EN MEDIO DE LA CRISIS ECONÓMICA

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con jóvenes emprendedores que desarrollaron “El Fueguino”, una marca de yerba mate que busca posicionarse como producto local dentro de la provincia.

Los impulsores del proyecto, Nicolás Alarcón y Candela León, junto a otros socios, presentaron la iniciativa al jefe comunal, destacando que se trata de una propuesta con identidad fueguina dentro de una industria históricamente concentrada en otras regiones del país.





Durante el encuentro, Vuoto valoró el emprendimiento y sostuvo que “en un contexto difícil los chicos decidieron impulsar una iniciativa muy interesante”, al tiempo que remarcó que desde el Municipio se acompañará este tipo de proyectos.





Por su parte, Alarcón explicó que la idea surgió en una reunión entre amigos y que el objetivo es “representar a los fueguinos dentro de la industria de la yerba mate”, apostando a consolidar una marca propia.





Una foto en medio de un contexto adverso