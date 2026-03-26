Escuela Las Gaviotas sin agua: trasladan clases al gimnasio Esther Fadul ante la falta de respuestas

La comunidad educativa de la Escuela Experimental Las Gaviotas atraviesa una situación crítica luego de que el establecimiento quedara sin suministro de agua por una falla en la bomba, problema que aún no tiene solución clara.

Ante este escenario, durante la jornada de hoy las clases debieron ser trasladadas al gimnasio Esther Fadul, evidenciando la gravedad de las condiciones edilicias.





Según comunicaron los propios docentes a las familias, el problema comenzó días atrás y se agravó con el correr de las horas: “La escuela se quedó sin agua por problemas en la bomba”, informaron en una de las notas enviadas.





La situación obligó a suspender la normalidad escolar, aclarando que no se tomaría asistencia y que la concurrencia quedaba a criterio de cada familia.





Incluso, en medio de la precariedad, se intentó sostener mínimas condiciones de higiene con baldes de agua y alcohol en gel, una medida que refleja el nivel de improvisación.