Escuela Las Gaviotas sin agua: trasladan clases al gimnasio Esther Fadul ante la falta de respuestas

0 0 26 marzo 2026 2026-03-26T07:42:00-03:00 Editar esta nota

Escuela Las Gaviotas sin agua ni calefacción en Ushuaia. Clases trasladadas por fallas en la bomba y falta de soluciones.

La institución educativa continúa sin servicio de agua y con problemas de calefacción. Docentes advierten incertidumbre mientras las autoridades no dan soluciones definitivas.
La comunidad educativa de la Escuela Experimental Las Gaviotas atraviesa una situación crítica luego de que el establecimiento quedara sin suministro de agua por una falla en la bomba, problema que aún no tiene solución clara.

Ante este escenario, durante la jornada de hoy las clases debieron ser trasladadas al gimnasio Esther Fadul, evidenciando la gravedad de las condiciones edilicias.

Según comunicaron los propios docentes a las familias, el problema comenzó días atrás y se agravó con el correr de las horas: “La escuela se quedó sin agua por problemas en la bomba”, informaron en una de las notas enviadas.

La situación obligó a suspender la normalidad escolar, aclarando que no se tomaría asistencia y que la concurrencia quedaba a criterio de cada familia.

Incluso, en medio de la precariedad, se intentó sostener mínimas condiciones de higiene con baldes de agua y alcohol en gel, una medida que refleja el nivel de improvisación.

Sin agua y sin calefacción

El problema no se limita únicamente al suministro de agua. Desde la institución también advirtieron que no está garantizada la calefacción, un punto crítico en Ushuaia considerando las bajas temperaturas. “La escuela sigue sin agua y sin calefacción garantizada”, señalaron en un segundo comunicado.

Incertidumbre total

Docentes indicaron que continúan trabajando junto a organismos gubernamentales y actores privados para encontrar una solución, aunque reconocen que no hay certezas sobre cuándo se normalizará la situación.

En ese sentido, pidieron a las familias mantenerse atentas a nuevas comunicaciones durante el fin de semana para definir cómo continuará el dictado de clases.

El caso vuelve a poner en evidencia las deficiencias en la infraestructura escolar en Ushuaia, donde estudiantes y docentes deben enfrentar condiciones inadecuadas para el desarrollo de actividades básicas.

Mientras tanto, la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades profundiza el malestar en la comunidad educativa.

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