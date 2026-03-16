chocó contra un acoplado estacionado y dio positivo en el test de alcoholemia

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el sector del Parque Industrial de Río Grande, donde una camioneta impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana en la intersección de las calles Combate de Montevideo y Tomás Bridge, cuando una camioneta Ford F100 de color negro, conducida por Cristian Trepatt, de 32 años, colisionó violentamente contra el remolque.





Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Bomberos, que trabajó en el lugar para poder liberarlo.





Una vez rescatado, Trepatt fue trasladado de manera preventiva en ambulancia al Hospital Regional Río Grande, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.





En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. El examen arrojó resultado positivo, por lo que se labraron las actuaciones administrativas correspondientes.





El episodio vuelve a poner en evidencia la persistencia de conductas de riesgo al volante, especialmente durante la madrugada y los fines de semana. Desde los organismos de control recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una infracción grave, sino que además representa uno de los principales factores en la siniestralidad vial.