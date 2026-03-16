chocó contra un acoplado estacionado y dio positivo en el test de alcoholemia

5 0 16 marzo 2026 2026-03-16T01:42:00-03:00 Editar esta nota

Un conductor chocó contra un acoplado estacionado en el Parque Industrial de Río Grande. Quedó atrapado y el test de alcoholemia dio positivo.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en el Parque Industrial. El conductor quedó atrapado en la camioneta y debió ser rescatado por bomberos.

Un siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en el sector del Parque Industrial de Río Grande, donde una camioneta impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado en la vía pública.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la mañana en la intersección de las calles Combate de Montevideo y Tomás Bridge, cuando una camioneta Ford F100 de color negro, conducida por Cristian Trepatt, de 32 años, colisionó violentamente contra el remolque.

Como consecuencia del impacto, el conductor quedó atrapado dentro de la cabina del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Bomberos, que trabajó en el lugar para poder liberarlo.

Una vez rescatado, Trepatt fue trasladado de manera preventiva en ambulancia al Hospital Regional Río Grande, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dado de alta.

En el lugar también intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. El examen arrojó resultado positivo, por lo que se labraron las actuaciones administrativas correspondientes.

El episodio vuelve a poner en evidencia la persistencia de conductas de riesgo al volante, especialmente durante la madrugada y los fines de semana. Desde los organismos de control recuerdan que conducir bajo los efectos del alcohol no solo constituye una infracción grave, sino que además representa uno de los principales factores en la siniestralidad vial.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimomarzo 16, 2026

    Tienen que hacer una ley para meterlos presos ,al eliminar el juez los adictos policiales para meterlos presos dejó una zona gris donde estos sujetos pueden hacer lo que quieran, no hay una ley para meterlos presos

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    1. Anónimomarzo 16, 2026

      perdon ,en realidad es edictos policiales no adictos jajajajaja eliminaron los edictos policiales por culpa de los organismos de derechos humanos ,ahora estamos pagando sus consecuencias ,porque se ven todos los dias borrachos y drogadictos manejando y tirados en la via publica y nadie los puede meter presos

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  2. Anónimomarzo 16, 2026

    Es habitual ver en todo el país pelucas alcoholizados y fracasados.

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    1. Anónimomarzo 16, 2026

      es que desde que la chorra esta presa hay motivos para brindar a diario

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  3. Anónimomarzo 16, 2026

    Este no es hermano del golpiador que trabaja en el municipio de rio grande???

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Cronicas Fueguinas: chocó contra un acoplado estacionado y dio positivo en el test de alcoholemia
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