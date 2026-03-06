Allanaron una vivienda en Ushuaia y recuperaron un abrigo robado en un bar del centro

El procedimiento se realizó en una casa de calle 12 de Octubre al 600 tras una investigación policial. Durante el allanamiento se recuperó la prenda denunciada como robada y se notificó al sospechoso.
Personal policial realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre al 600, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia por la sustracción de un abrigo en un bar de la zona céntrica de la ciudad.

La causa se originó el pasado 24 de febrero, cuando la víctima denunció el robo de una prenda de abrigo. A partir de ese momento, efectivos policiales comenzaron con tareas investigativas que permitieron reunir elementos suficientes para solicitar una medida judicial.

Con intervención del Juzgado de turno, se ordenó el allanamiento del domicilio mencionado, donde finalmente los efectivos lograron localizar el abrigo denunciado como sustraído. Además, durante el procedimiento se secuestraron otros objetos considerados de interés para la causa.

En el lugar fue notificado de sus derechos y garantías procesales Jorge Daniel Figueroa, quien quedó a disposición del juzgado interviniente mientras continúan las actuaciones judiciales.

Allanaron una vivienda en Ushuaia y recuperaron un abrigo robado en un bar del centro
Allanaron una vivienda en Ushuaia y recuperaron un abrigo robado en un bar del centro
