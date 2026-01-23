(Vídeo) Continuan las polémica en el Puerto de Ushuaia: denuncian abandono de instalaciones y filtran un vídeo viejo para desviar el foco de la intervención

En medio de la intervención dispuesta por Nación, sectores vinculados al Gobierno provincial difundieron un video antiguo para intentar desacreditar las denuncias que expusieron el deterioro del Puerto de Ushuaia. Apuntan contra un exfuncionario mientras evitan dar respuestas sobre el estado real de las instalaciones.

La intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional sigue generando fuertes tensiones políticas e institucionales. En las últimas horas, comenzaron a circular denuncias sobre graves descuidos en las instalaciones portuarias, al tiempo que se filtró de manera intencional un video viejo en el que se observa a Ventura durmiendo dentro de dependencias del puerto, en lo que muchos interpretan como una maniobra para desviar el eje del debate.





Según pudo saber este medio, el material audiovisual no es actual y correspondería a una situación ocurrida tiempo atrás. Sin embargo, fue difundido en el contexto de la intervención nacional, con el objetivo de instalar públicamente que Ventura sería el “autor intelectual” de las denuncias que derivaron en la decisión de Nación de avanzar sobre la administración del puerto.





La estrategia generó rechazo entre trabajadores y sectores vinculados a la actividad portuaria, quienes remarcan que el foco no debería estar puesto en operaciones mediáticas, sino en las irregularidades estructurales, administrativas y de seguridad que motivaron la intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).





Tal como consta en la resolución oficial, las inspecciones nacionales detectaron deterioro del muelle, falencias en materia de seguridad, deficiencias ambientales y uso indebido de fondos portuarios, situación que el Gobierno provincial nunca logró desmentir con argumentos técnicos sólidos.





En ese contexto, la difusión de un video antiguo aparece como un intento de personalizar el conflicto, evitando discutir las responsabilidades políticas en el abandono del puerto y en la decisión de utilizar recursos portuarios para fines ajenos a la infraestructura.





Mientras tanto, la intervención sigue en marcha, con Prefectura Naval custodiando los accesos y trabajadores denunciando incertidumbre laboral, restricciones para ingresar a sus puestos y falta de información oficial clara. Lejos de calmarse, el conflicto suma nuevos capítulos y profundiza el desgaste de la gestión provincial, que primero negó la intervención y ahora enfrenta las consecuencias de una resolución que dejó expuestas falencias acumuladas durante años.



