Un herido tras el vuelco de un camión en el ingreso a Ushuaia

Un accidente de tránsito se registró este lunes por la tarde en el ingreso a la ciudad de Ushuaia, en cercanías del depósito fiscal, dejando como saldo una persona herida.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:32 horas sobre la Ruta Nacional Nº3, cuando, por causas que aún son materia de investigación, el conductor de un camión Ford Cargo 1730 perdió el control del vehículo, provocando el vuelco de la unidad sobre su lateral izquierdo.





El chofer fue identificado como José Maximiliano Manzoni, de 35 años. En el rodado también viajaba otro adulto, quien sufrió lesiones de carácter leve y fue trasladado de manera preventiva al Hospital Regional Ushuaia, donde recibió la atención médica correspondiente.





Personal policial y de emergencias trabajó en el lugar realizando las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias del siniestro. A pesar del vuelco, no se registraron interrupciones prolongadas del tránsito en la zona.



