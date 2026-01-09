Turista argentino fue detenido por hurto en supermercado de Punta Arenas

Lo que comenzó como un viaje de compras desde la provincia de Tierra del Fuego hacia Punta Arenas terminó de manera abrupta para Hilario Daniel Giménez, ciudadano argentino oriundo de Río Grande, quien fue formalizado por el delito de hurto en un supermercado del centro de la ciudad chilena.

Según los antecedentes presentados por el fiscal Fernando Dobson ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el imputado ingresó durante la tarde del martes al supermercado Lider, donde fue detectado por las cámaras de seguridad ocultando diversos productos en una bolsa azul de forma premeditada.





Entre los artículos sustraídos se encontraban:

Productos lácteos y chocolates

Artículos de aseo personal

Productos de belleza

El valor total de la mercadería superaba los 100 mil pesos chilenos. Giménez intentó cruzar la línea de cajas sin pagar, pero fue interceptado por el personal de seguridad, quienes dieron aviso inmediato a Carabineros, procediendo a su detención.