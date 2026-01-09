Turista argentino fue detenido por hurto en supermercado de Punta Arenas

Turista de Rio Grande detenido por hurto a un supermercado de Punta Arenas. La Justicia le impuso arraigo regional y una fianza para volver al país.
Lo que comenzó como un viaje de compras desde la provincia de Tierra del Fuego hacia Punta Arenas terminó de manera abrupta para Hilario Daniel Giménez, ciudadano argentino oriundo de Río Grande, quien fue formalizado por el delito de hurto en un supermercado del centro de la ciudad chilena.
Según los antecedentes presentados por el fiscal Fernando Dobson ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, el imputado ingresó durante la tarde del martes al supermercado Lider, donde fue detectado por las cámaras de seguridad ocultando diversos productos en una bolsa azul de forma premeditada.
Entre los artículos sustraídos se encontraban:
- Productos lácteos y chocolates
- Artículos de aseo personal
- Productos de belleza
El valor total de la mercadería superaba los 100 mil pesos chilenos. Giménez intentó cruzar la línea de cajas sin pagar, pero fue interceptado por el personal de seguridad, quienes dieron aviso inmediato a Carabineros, procediendo a su detención.
Arraigo regional y fianza para regresar a Argentina
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó medidas cautelares considerando que el imputado no posee domicilio en Chile y existe riesgo de fuga.
El tribunal resolvió imponer:
Arraigo regional, prohibiéndole abandonar la Región de Magallanes.
Fianza económica por un monto equivalente al valor de lo sustraído.
En caso de abonar la caución, el arraigo se levanta automáticamente y Giménez podrá regresar a la Argentina.
Posible salida alternativa
La Fiscalía no descartó una suspensión condicional del procedimiento, lo que permitiría cerrar la causa sin antecedentes penales, siempre que el imputado cumpla con los requisitos legales establecidos por la Justicia chilena.
Por el momento, el ciudadano argentino deberá permanecer en Punta Arenas hasta que pague la fianza o se defina la resolución definitiva de la causa en una próxima audiencia.
