Sesión extraordinaria con polémica: además de la sucesión de Garay, buscan colar el debate por Uber en el Concejo

Yesica Garay pidió licencia en el Concejo para sumarse al Ejecutivo de Vuoto. Sesión extraordinaria definirá su reemplazo en Ushuaia.

El Concejo Deliberante de Ushuaia sesionará hoy, 2 de enero para definir la licencia de Yesica Garay y su reemplazo, pero en las últimas horas se sumó un intento de incorporar el tratamiento de la regulación de Uber, en una maniobra que genera fuertes cuestionamientos por su dudosa validez legal.
El Concejo Deliberante de Ushuaia convocó a una sesión extraordinaria para el hoy, Viernes 2 de enero a las 14:30, originalmente destinada a tratar la licencia solicitada por la concejal Yesica Garay y la cobertura de su banca.Según se pudo saber, sería la remplazante de Sebastián Iriarte, quien tiene su lugar asegurado en Gobierno. Sin embargo, en las últimas horas el temario se vio atravesado por una nueva controversia: un grupo de concejales pidió incorporar el debate por la regulación de Uber y otras plataformas digitales de transporte, en lo que ya es señalado como una convocatoria mal utilizada.

Garay, integrante del bloque del Partido Justicialista, formalizó su pedido de licencia a partir del 2 de enero para incorporarse al Departamento Ejecutivo Municipal que encabeza el intendente Walter Vuoto. La solicitud fue elevada a la presidenta del Concejo, Gabriela Muñiz Siccardi, y se ampara en lo dispuesto por la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno, que habilitan licencias especiales cuando un edil asume funciones de gestión.

La salida de Garay obliga al cuerpo legislativo a definir su reemplazo respetando el orden de prelación electoral. Si bien la primera suplente es Daiana Freiberger —actualmente ya ocupando una banca—, la atención está puesta en Vanina Eliana Ojeda Maldonado, quien aparece como la principal candidata a asumir, seguida por Silvia Viviana Salas en caso de existir algún impedimento.

Uber vuelve a escena, pero por la puerta de atrás

En paralelo, este martes 30 de diciembre ingresó al Concejo una nota firmada por cinco concejales solicitando incorporar al temario de la misma sesión extraordinaria el tratamiento del proyecto de ordenanza que regula el Servicio Privado de Transporte mediante Plataformas Digitales, como Uber, Didi y Cabify.

El pedido lleva las firmas de Vladimir Espeche (MPF), Marjorette Saldías (La Libertad Avanza), Yesica Garay y Gabriel de la Vega (Partido Justicialista) y Fernando Oyarzun (FORJA). En el texto, los ediles argumentan la necesidad de establecer un marco normativo para una modalidad de transporte que ya opera en Ushuaia, tanto para residentes como para turistas, sin control ni regulación municipal.

El proyecto establece que las Empresas de Redes de Transporte (ERT) deberán contar con domicilio legal en Ushuaia y un representante permanente en la provincia, una exigencia que despierta serias dudas sobre su viabilidad real. Además, fija límites horarios, seguros obligatorios y multas que van desde las 1.000 hasta las 23.000 UFA, y habilita a taxis y remises a operar mediante aplicaciones digitales.

Dudas legales y coincidencias políticas llamativas

La maniobra no pasó inadvertida. La sesión extraordinaria fue solicitada exclusivamente para tratar la licencia de Garay y la incorporación de su reemplazo. En ese marco, la inclusión de un segundo tema resulta, cuanto menos, cuestionable. La Carta Orgánica Municipal es clara al señalar que las sesiones extraordinarias solo pueden abordar los asuntos que motivaron su convocatoria, lo que abre la puerta a posibles impugnaciones.

El intento de reactivar el debate por Uber también expone un dato político relevante: la coincidencia entre sectores del oficialismo y la oposición, una confluencia que no es novedosa pero sí significativa. Algo similar ocurrió en el pasado reciente cuando se avanzó en acuerdos transversales para aprobar la adhesión al RIGI y el aval a emprendimientos salmoneros en la Legislatura.

Cabe recordar que el debate por las plataformas de transporte estuvo paralizado durante todo 2025, luego de que el Ejecutivo municipal lo derivara al Consejo Asesor de Seguridad Vial, ámbito del que nunca regresó con dictamen ni definiciones concretas.

Así, la sesión de hoy no solo definirá un cambio en la composición del Concejo Deliberante, sino que podría convertirse en un nuevo capítulo de polémica institucional, con proyectos sensibles intentando avanzar por una vía procedimental cuestionada.

