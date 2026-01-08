Río Grande, entre las ciudades con mayores aumentos del boleto de colectivo en todo el país

Río Grande tuvo uno de los mayores aumentos del boleto de colectivo del país en 2025, con una suba del 83,9%, según un informe de AETA.
Río Grande quedó posicionada entre las diez ciudades de Argentina donde más aumentó el boleto de colectivo durante 2025, según un relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AETA). El informe expone una fuerte disparidad tarifaria a nivel nacional y vuelve a poner en foco el impacto del transporte público en el bolsillo de los usuarios fueguinos.
De acuerdo con el estudio, el boleto mínimo en Río Grande pasó de $778 a $1.431, lo que representa un incremento interanual del 83,9%, ubicando a la ciudad en el mismo nivel de aumento que Balcarce y apenas por debajo de los distritos con los ajustes más extremos del país.
Un ranking encabezado por aumentos récord
El informe de AETA detalla que el mayor incremento se registró en Sáenz Peña, donde el pasaje subió un 135,6%, pasando de $800 en enero de 2025 a $1.885 en enero de 2026. Le sigue La Rioja, con una suba del 100%, duplicando su tarifa de $300 a $600.
En tercer lugar aparece San Juan, con un aumento del 91,1%, mientras que el AMBA (Provincia de Buenos Aires) también figura entre los distritos con mayores ajustes, con una suba del 85,4%.
En ese contexto, Río Grande se consolida como una de las ciudades con mayor presión tarifaria sobre los usuarios, muy por encima del promedio nacional y en un escenario económico adverso marcado por la caída del poder adquisitivo.
El relevamiento también incluyó a Ushuaia, donde el boleto pasó de $800 a $1.280, lo que representa un incremento del 60% en los últimos doce meses. Si bien la suba fue menor que en Río Grande, igualmente se ubicó por encima de muchas ciudades del país.
Otras localidades con aumentos significativos fueron Centenario (74,1%), Bahía Blanca (72,6%), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (67,1%) y Mendoza (64,7%).
Un país con tarifas desiguales
El informe de AETA deja en evidencia un escenario de profunda desigualdad tarifaria. Mientras algunas ciudades duplicaron el valor del boleto, otras registraron incrementos mínimos o directamente no modificaron sus tarifas.
Ciudades como Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Posadas, Viedma y San Antonio Oeste mantuvieron el mismo valor del pasaje durante todo el año. Incluso se detectaron bajas tarifarias en casos puntuales como Río Cuarto (-3,9%) y Candelaria y Garupá (-17,9%).
Los boletos más caros y los más baratos
Otro dato relevante del informe es que no existe una relación directa entre el nivel de aumento y el precio final del boleto. Pinamar encabeza el ranking de tarifas más caras del país, con un boleto de $2.625, aunque su aumento anual fue del 24,7%.
En el extremo opuesto aparece La Rioja, con uno de los boletos más baratos del país ($600), pese a haber registrado una de las mayores subas porcentuales.
Impacto directo en los usuarios
En el caso de Río Grande, el incremento del 83,9% del boleto de colectivo supera ampliamente la evolución de los salarios y del ingreso real, profundizando las dificultades de quienes dependen a diario del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales.
El informe vuelve a abrir el debate sobre el rol del Estado municipal y provincial, el esquema de subsidios y la sostenibilidad del sistema de transporte en una ciudad donde el costo de vida ya se encuentra entre los más altos del país.
