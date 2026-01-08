Río Grande, entre las ciudades con mayores aumentos del boleto de colectivo en todo el país

Un ranking encabezado por aumentos récord





El informe de AETA detalla que el mayor incremento se registró en Sáenz Peña, donde el pasaje subió un 135,6%, pasando de $800 en enero de 2025 a $1.885 en enero de 2026. Le sigue La Rioja, con una suba del 100%, duplicando su tarifa de $300 a $600.





En tercer lugar aparece San Juan, con un aumento del 91,1%, mientras que el AMBA (Provincia de Buenos Aires) también figura entre los distritos con mayores ajustes, con una suba del 85,4%.





En ese contexto, Río Grande se consolida como una de las ciudades con mayor presión tarifaria sobre los usuarios, muy por encima del promedio nacional y en un escenario económico adverso marcado por la caída del poder adquisitivo.



