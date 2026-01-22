Rifa solidaria en TDF: una madre busca juntar dinero para alquilar y darle estabilidad a su hija

Una vecina de Ushuaia lanzó una rifa solidaria para reunir fondos y acceder a un alquiler, luego de atravesar una situación de extrema vulnerabilidad habitacional junto a su hija. El objetivo es lograr estabilidad y poner en marcha un emprendimiento de comida casera para generar ingresos propios.

La crisis habitacional vuelve a mostrar su costado más crudo en TDF. En las últimas horas, una vecina de la ciudad decidió impulsar una rifa solidaria como último recurso para poder reunir el dinero necesario y acceder a un alquiler, tras permanecer durante semanas sin una vivienda estable junto a su hija.

Según relató, actualmente se encuentra durmiendo en distintos lugares prestados, gracias a la ayuda de personas solidarias. Sin embargo, remarcó que la situación es insostenible y que necesita con urgencia un espacio propio para garantizar condiciones mínimas de estabilidad y cuidado para su hija.

“Busco trabajo todos los días, no me quedo quieta. Hago todo lo que está a mi alcance”, explicó. En ese contexto, logró la posibilidad concreta de ingresar a un alquiler, pero el principal obstáculo es reunir el monto inicial de $450.000, correspondiente al ingreso.

Como alternativa, decidió organizar una rifa utilizando el único bien de valor que posee actualmente, un televisor LCD, con el objetivo de recaudar los fondos necesarios. En paralelo, detalló que cuenta con donaciones de insumos por parte de vecinos, lo que le permitiría iniciar un emprendimiento de comida casera —panificados, empanadas y alfajores— una vez que logre establecerse en un lugar fijo.

La rifa contempla la venta de 200 números, con un valor de $3.000 cada uno, o dos números por $5.000. La organización del sorteo se realizará con criterios de transparencia, ya que tanto el sorteo como la entrega del premio serán transmitidos en vivo.

“No pido caridad. Pido una oportunidad para trabajar y darle estabilidad a mi hija”, expresó, al tiempo que solicitó el acompañamiento de la comunidad, ya sea colaborando o difundiendo la iniciativa.

Quienes deseen participar o realizar aportes pueden comunicarse al 2964 657821 o transferir al alias Aitana.Ayuda.2026, cuenta a nombre de Yesica Abigail Huaygua. El sorteo se realizará una vez vendidos todos los números.

