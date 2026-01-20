Rescate en Laguna Turquesa: esfuerzo 100% de la CAU, costo 0% para la turista

Una nueva emergencia en la montaña volvió a poner en evidencia una situación que se repite en Ushuaia: rescates complejos, recursos públicos y voluntarios movilizados, y turistas que no afrontan ningún tipo de costo por la asistencia recibida.

Este martes por la tarde, una mujer de 30 años, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, sufrió una aparente fractura en un miembro inferior mientras realizaba el sendero hacia Laguna Turquesa. El llamado de emergencia ingresó a las 16:00 horas y activó de inmediato el protocolo de rescate de la Comisión de Auxilio Ushuaia (CAU).





El operativo implicó el despliegue de personal capacitado, equipamiento técnico, tareas de inmovilización, asistencia primaria y un descenso controlado por terreno irregular. La intervención finalizó alrededor de las 18:30 horas, cuando la turista fue trasladada a un punto seguro para su posterior atención médica.





Como ocurre en la mayoría de estos casos, el rescate fue realizado por voluntarios y equipos que sostienen el sistema de auxilio con esfuerzo, capacitación y recursos limitados. Sin embargo, la persona asistida no debió afrontar ningún tipo de costo por el operativo.





La situación vuelve a abrir el debate sobre la falta de responsabilidad individual de muchos visitantes que realizan actividades de montaña sin la preparación física, el equipamiento adecuado ni una planificación mínima. Mientras tanto, la carga operativa y económica recae siempre en los mismos: los equipos de rescate.





Desde la CAU reiteraron la importancia de planificar las salidas, evaluar el estado físico, consultar las condiciones del sendero y contar con el equipamiento necesario. Recomendaciones que, en la práctica, muchos turistas ignoran, confiando en que ante cualquier emergencia habrá un rescate gratuito.





Ushuaia sigue consolidándose como un destino de aventura, pero sin un sistema de control, seguros obligatorios o aportes mínimos para quienes demandan rescates, el esfuerzo seguirá siendo 100% local y el costo 0% para quienes llegan desde afuera.