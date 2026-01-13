Pacientes sin diálisis en Ushuaia por falta de pago de OSEF

Pacientes de Ushuaia quedaron sin diálisis por falta de pago de OSEF al centro de nefrología. Familiares reclaman una solución urgente.

Familiares de pacientes del Centro de Nefrología y Hemodiálisis de Ushuaia (CENHEUS) denunciaron la interrupción de tratamientos por la deuda de la obra social estatal. Advierten sobre graves riesgos para la salud.
Una grave situación sanitaria se vive en Ushuaia, donde pacientes con insuficiencia renal se encuentran sin recibir tratamiento de diálisis debido a la falta de pago de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) al Centro de Nefrología y Hemodiálisis de Ushuaia (CENHEUS).

Familiares de los pacientes manifestaron su profunda preocupación ante la interrupción de un servicio esencial y vital, ya que la diálisis no es un tratamiento opcional, sino un procedimiento imprescindible para la supervivencia de quienes padecen enfermedades renales crónicas. “Cada sesión que se pierde es un riesgo enorme para la vida del paciente. No estamos hablando de una consulta más, estamos hablando de un tratamiento que mantiene con vida a las personas”, expresaron allegados a los afectados.

Según indicaron los familiares, la interrupción del servicio se debe a la deuda acumulada de OSEF con el centro prestador, lo que derivó en la imposibilidad de continuar con las prestaciones en tiempo y forma. A pesar de los reclamos realizados, aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte de la obra social ni de las autoridades provinciales. “La salud de nuestros familiares no puede quedar atrapada en una pelea administrativa o financiera. OSEF tiene que hacerse cargo”, señalaron.

Los pacientes renales requieren tratamientos regulares, generalmente tres veces por semana, para mantener sus funciones vitales. Los familiares exigieron una solución inmediata y la regularización de los pagos para garantizar la continuidad del tratamiento. “Estamos hablando de vidas humanas. No se puede jugar con la salud de la gente. Necesitamos una respuesta urgente”, reclamaron.

Además, pidieron la intervención del Gobierno Provincial y del Ministerio de Salud para garantizar el derecho a la atención médica.

Una crisis que se repite

La situación vuelve a exponer las falencias estructurales de OSEF, una obra social que desde hace años atraviesa problemas financieros, administrativos y de gestión, afectando directamente a miles de afiliados en Tierra del Fuego.

Mientras tanto, los pacientes y sus familias quedan atrapados en una crisis que no generaron, pero que hoy pone en riesgo su vida.

Pacientes sin diálisis en Ushuaia por falta de pago de OSEF
