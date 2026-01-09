Obra abandonada en Ushuaia: dejaron inconclusa la reconstrucción de la escalera del Barrio Ecológico

La reconstrucción de la escalera del Barrio Ecológico y Bosque del Faldeo, ubicada en la rotonda de acceso a la zona, quedó totalmente abandonada tras una intervención parcial realizada una semana antes de las elecciones legislativas.





Según relataron vecinos del sector, los trabajos comenzaron pocos días antes de los comicios de senadores y diputados . Durante esa semana se desarmó la estructura original, se realizaron algunas tareas preliminares y luego la obra quedó paralizada de manera definitiva.





“Trabajaron solo esa semana, perdieron las elecciones y no aparecieron más”, señalaron residentes, visiblemente molestos por la falta de continuidad y la ausencia de respuestas oficiales.





Actualmente, el lugar presenta restos de la escalera desarmada, sin señalización adecuada, generando riesgos para peatones, vecinos y turistas que transitan por el sector. La situación afecta especialmente a personas mayores, estudiantes y familias que utilizaban el acceso de manera cotidiana.









La obra inconclusa se encuentra en un punto estratégico de la ciudad, justo en una rotonda de circulación constante, lo que agrava la problemática por razones de seguridad vial y peatonal. Ademas es el acceso principal para peatones a los barrios mencionados.





Vecinos del Barrio Ecológico reclaman que el Municipio de Ushuaia informe:

Por qué se interrumpieron los trabajos Cuándo se retomará la reconstrucción Qué empresa estaba a cargo de la obra Cuánto dinero público se destinó al proyecto

La falta de planificación y el abandono de obras públicas vuelve a poner en evidencia una gestión que prioriza anuncios antes de elecciones, pero que no garantiza la finalización de los proyectos.





Mientras tanto, la escalera sigue destruida y el reclamo vecinal crece.