(Vídeo) Estados Unidos ataca Venezuela y Trump afirma la captura de Nicolás Maduro

Explosiones y presencia militar en múltiples puntos del país





La madrugada del 3 de enero se reportaron al menos siete explosiones en Caracas, junto con actividad aérea militar y columnas de humo en distintas zonas de la capital venezolana. Las detonaciones ocurrieron en puntos cercanos a instalaciones militares clave como Fuerte Tiuna, bases aéreas y otras infraestructuras estratégicas, según reportes de residentes y medios internacionales.





Testimonios y material difundido en redes sociales mostraron aeronaves volando a baja altura y cortes de energía en el sur de Caracas, lo que generó alarma entre la población local.