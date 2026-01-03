(Vídeo) Estados Unidos ataca Venezuela y Trump afirma la captura de Nicolás Maduro

EE.UU. lanzó ataques en Venezuela y Trump afirma la captura de Nicolás Maduro; el gobierno de Caracas denuncia agresión y niega confirmación.

Brusca escalada militar tras explosiones en Caracas y otras regiones; versión de captura sin confirmación independiente

En una medida sin precedentes en décadas, Estados Unidos ha confirmado que ha llevado a cabo un ataque militar de gran escala dentro del territorio venezolano. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el operativo incluyó la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, y que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela, aunque estas afirmaciones aún no han sido confirmadas de forma independiente por fuentes neutrales o por el propio gobierno venezolano.

Explosiones y presencia militar en múltiples puntos del país

La madrugada del 3 de enero se reportaron al menos siete explosiones en Caracas, junto con actividad aérea militar y columnas de humo en distintas zonas de la capital venezolana. Las detonaciones ocurrieron en puntos cercanos a instalaciones militares clave como Fuerte Tiuna, bases aéreas y otras infraestructuras estratégicas, según reportes de residentes y medios internacionales.

Testimonios y material difundido en redes sociales mostraron aeronaves volando a baja altura y cortes de energía en el sur de Caracas, lo que generó alarma entre la población local.

Trump anuncia captura y salida de Maduro

El presidente Donald Trump publicó en su red social que Estados Unidos había realizado con “éxito” un ataque militar de gran escala, y que como resultado capturaron a Maduro y su esposa y los trasladaron fuera del país. Trump mencionó que la operación fue ejecutada “en conjunto con fuerzas del orden de Estados Unidos” y que daría más detalles en una conferencia de prensa programada para este sábado desde Mar-a-Lago, en Florida.

El mensaje llega luego de meses de tensiones entre ambos países, en los cuales la administración estadounidense ha denunciado repetidamente al gobierno venezolano bajo acusaciones de narcotráfico y de constituir un “narco-estado”.

Venezuela denuncia agresión y activa estado de emergencia

Desde Caracas, el gobierno venezolano calificó los hechos como una “agresión militar directa” y declaró el estado de emergencia nacional, ordenando a la población y a las fuerzas militares mantenerse alertas ante lo que definieron como un ataque externo contra la soberanía del país.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de Venezuela no habían ratificado la versión estadounidense sobre la supuesta captura y traslado de Maduro, y no ha habido verificación independiente de su paradero actual.

Repercusiones internacionales inmediatas

La situación generó rápida preocupación regional y global. Gobiernos vecinos y organismos multilaterales siguen de cerca los acontecimientos, mientras algunos líderes han pedido moderación y llamado a mecanismos diplomáticos para evitar un escalamiento mayor del conflicto.

Por su parte, sectores opositores dentro de Venezuela advierten sobre un potencial vacío de poder que podría desencadenar una crisis interna con implicancias humanitarias, económicas y geopolíticas profundas.

¿Qué se sabe y qué no?

Lo que se sabe:
  • Hubo reportes de explosiones y actividad militar en Caracas y otras zonas al amanecer.
  • Trump afirmó que Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela. 
  • El gobierno venezolano denunció una agresión y decretó estado de emergencia.
Lo que aún no ha sido confirmado independientemente:

El paradero real de Nicolás Maduro y su esposa. (No hay certificación neutral ni declaración del gobierno venezolano que confirme la versión de Estados Unidos).

Escalada y contexto: semanas tensas antes del ataque

La tensión entre Washington y Caracas venía en aumento desde finales de 2025, con acusaciones estadounidenses sobre narcotráfico y vínculos con redes criminales, así como despliegues de fuerzas navales y advertencias de posibles acciones militares directas para presionar al gobierno venezolano.

Analistas indican que esta acción representa la intervención militar más directa de Estados Unidos en América Latina desde la invasión a Panamá en 1989, cuando se depuso al general Manuel Noriega. 

Expectativas y próximos pasos

Se espera que, tras la rueda de prensa anunciada por la Casa Blanca, se clarifiquen detalles operativos y se presenten pruebas o evidencia adicional respecto de la operación y de la situación de los principales actores políticos. Las reacciones de organismos internacionales, así como la posición de otros gobiernos regionales, también serán clave para entender las implicancias geopolíticas de estos hechos sin precedentes.

El cierre de esta nota se produce en un contexto de gran volatilidad, con Venezuela enfrentando una crisis de seguridad y política exterior en pleno inicio de 2026.

  1. Anónimoenero 03, 2026

    Al fin !!!!, VLLC. es un día para festejar!!!

  2. Anónimoenero 03, 2026

    Que bueno sería que se lo lleven a los políticos de tierra del fuego, a los del stj, tdc, fiscalía, principalmente a los LADRONES KKKK

  3. Anónimoenero 03, 2026

    Jajajajajaajaja fue maduro , a los kukas les arde el lupite

  4. Anónimoenero 03, 2026

    ......... FELICITACIONES........!!!!!!!!

  5. Anónimoenero 03, 2026

    Título peronista
    Ningún ataque solo fueron a buscar al tirano asesino corrupto Maduro que se entregó como una señorita el resto fue todo teatro.

  6. Anónimoenero 03, 2026

    Ahora vamos por vos #Kicillof
    Jajajaja el enanito de torta qué no sabe hablar.
    Jajajaja va a decir "A la final sí se pudió"
    Jajajaja
    Peroncho analfabeto

  7. Anónimoenero 03, 2026

    Próximos delincuentes, corruptos, estafadores, narcos a ser capturados: peluca, adornoto, karinita, capusoto, bulrisoto, sturzenesoto y demás cómplices. Firma la orden ejecutiva Trump.

