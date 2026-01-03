(Vídeo) Estados Unidos ataca Venezuela y Trump afirma la captura de Nicolás Maduro

EE.UU. lanzó ataques en Venezuela y Trump afirma la captura de Nicolás Maduro; el gobierno de Caracas denuncia agresión y niega confirmación.
En una medida sin precedentes en décadas, Estados Unidos ha confirmado que ha llevado a cabo un ataque militar de gran escala dentro del territorio venezolano. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el operativo incluyó la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, y que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela, aunque estas afirmaciones aún no han sido confirmadas de forma independiente por fuentes neutrales o por el propio gobierno venezolano.
- Hubo reportes de explosiones y actividad militar en Caracas y otras zonas al amanecer.
- Trump afirmó que Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela.
- El gobierno venezolano denunció una agresión y decretó estado de emergencia.
Al fin !!!!, VLLC. es un día para festejar!!!ResponderBorrar
Que bueno sería que se lo lleven a los políticos de tierra del fuego, a los del stj, tdc, fiscalía, principalmente a los LADRONES KKKKResponderBorrar
Jajajajajaajaja fue maduro , a los kukas les arde el lupiteResponderBorrar
......... FELICITACIONES........!!!!!!!!ResponderBorrar
Título peronistaResponderBorrar
Ningún ataque solo fueron a buscar al tirano asesino corrupto Maduro que se entregó como una señorita el resto fue todo teatro.
Ahora vamos por vos #KicillofResponderBorrar
Jajajaja el enanito de torta qué no sabe hablar.
Jajajaja va a decir "A la final sí se pudió"
Jajajaja
Peroncho analfabeto
Próximos delincuentes, corruptos, estafadores, narcos a ser capturados: peluca, adornoto, karinita, capusoto, bulrisoto, sturzenesoto y demás cómplices. Firma la orden ejecutiva Trump.ResponderBorrar