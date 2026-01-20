El Changuito Federal: cuánto cuesta la canasta en cada provincia y por qué el impacto es mayor en el norte

El costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo vuelve a exponer marcadas desigualdades regionales en la Argentina. El relevamiento “El Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, confirma que mientras la Patagonia concentra los changuitos más caros del país, el Nordeste Argentino (NEA) enfrenta una mayor presión sobre el poder adquisitivo, aun con precios más bajos.

La canasta mide una selección de productos representativos del consumo mensual de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Se utilizan exactamente los mismos productos, marcas y cantidades en todas las provincias, lo que permite comparar de manera objetiva las diferencias de precios.





Subas desiguales según la provincia





Durante diciembre, los mayores aumentos mensuales se registran en San Juan (+3,9%), Salta (+3,7%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (+3,5%). En el extremo opuesto, Formosa muestra una suba mucho más moderada, de apenas +1,3%.





Si se observan las variaciones en pesos, los mayores incrementos corresponden a Misiones (+$46.037), San Juan (+$40.688) y Santa Cruz (+$39.218). En contraste, las subas más bajas se registran en Catamarca (+$20.294), Córdoba (+$18.318) y Formosa (+$4.323).





Estos datos reflejan que la inflación no impacta de forma homogénea, sino que presenta comportamientos distintos según la región.



