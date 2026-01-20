El Changuito Federal: cuánto cuesta la canasta en cada provincia y por qué el impacto es mayor en el norte

El costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo vuelve a exponer marcadas desigualdades regionales en la Argenti...
El costo de la canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo vuelve a exponer marcadas desigualdades regionales en la Argentina. El relevamiento “El Changuito Federal”, elaborado por la consultora Analytica, confirma que mientras la Patagonia concentra los changuitos más caros del país, el Nordeste Argentino (NEA) enfrenta una mayor presión sobre el poder adquisitivo, aun con precios más bajos.
La canasta mide una selección de productos representativos del consumo mensual de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Se utilizan exactamente los mismos productos, marcas y cantidades en todas las provincias, lo que permite comparar de manera objetiva las diferencias de precios.
Subas desiguales según la provincia
Durante diciembre, los mayores aumentos mensuales se registran en San Juan (+3,9%), Salta (+3,7%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (+3,5%). En el extremo opuesto, Formosa muestra una suba mucho más moderada, de apenas +1,3%.
Si se observan las variaciones en pesos, los mayores incrementos corresponden a Misiones (+$46.037), San Juan (+$40.688) y Santa Cruz (+$39.218). En contraste, las subas más bajas se registran en Catamarca (+$20.294), Córdoba (+$18.318) y Formosa (+$4.323).
Estos datos reflejan que la inflación no impacta de forma homogénea, sino que presenta comportamientos distintos según la región.
Carnes, galletitas y huevos: los productos que empujan la canasta
El rubro carnes es el principal impulsor de los aumentos. El asado registra subas de entre el 10% y el 15% según la provincia, mientras que la carne picada aumenta entre el 4% y el 8%, aunque en Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego los incrementos rondan el 16%.
Las galletitas de agua, que el mes anterior habían mostrado estabilidad o bajas, registran en diciembre aumentos generalizados de entre el 3% y el 6%, con un pico del 8% en Santa Cruz.
En cambio, el precio de los huevos se mantiene relativamente estable, con bajas en CABA, Conurbano bonaerense, Entre Ríos y el interior de Buenos Aires, y una suba puntual en Chubut.
Patagonia: los changuitos más caros del país
Santa Cruz lidera el ranking de las canastas más costosas, con un valor de $890.350. Le siguen Chubut ($876.576), Río Negro ($863.809), Tierra del Fuego ($860.986) y Neuquén ($840.602). Todas estas provincias pertenecen a la región patagónica.
En el otro extremo, las canastas más económicas se registran en Formosa ($783.302), el Conurbano bonaerense ($795.370) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ($796.000).
La explicación principal está en el costo de vida y los salarios. La Patagonia, que tiene los precios más altos, también concentra los salarios promedio más elevados del sector privado registrado. En Santa Cruz, por ejemplo, la canasta representa el 15,6% de la suma de dos salarios promedio.
El norte, con menor poder de compra
La situación es distinta en el NEA. Aunque los precios son más bajos, los salarios también lo son. Como resultado, el changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, una carga mucho mayor que en el sur del país.
Este patrón confirma lo que ya muestran otras estadísticas oficiales: los hogares del norte destinan una proporción más alta de sus ingresos a alimentos y bebidas, lo que los vuelve más vulnerables a la inflación.
“El Changuito Federal” funciona como un indicador clave del impacto cotidiano de la inflación. Las diferencias regionales, el peso de los alimentos básicos y la relación entre precios y salarios dejan en evidencia las tensiones estructurales de la economía argentina: desigualdad territorial, distorsiones en los precios relativos y una presión persistente sobre el poder adquisitivo.
En definitiva, el changuito no solo muestra cuánto cuesta llenar el carrito, sino también qué tan posible resulta hacerlo en cada provincia según el ingreso disponible.
